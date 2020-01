Gabriele Paolini, disturbato a sorpresa dai Ligeri: fa delle rivelazioni schioccanti (VIDEO)

Intervistato da I Ligeri a sorpresa, il disturbatore Gabriele Paolini si lascia andare e rivela cose davvero incredibili, scopriamo di cosa si tratta

Da disturbatore a disturbato, Gabriele Paolini fa delle rivelazioni scottanti e mette in mezzo personaggi di spicco. A raccogliere le sue rivelazioni sono i Ligeri, che lo contattano per telefono e riescono a farsi ricevere a casa sua a Roma.

Riapparso sugli schermi televisivi italiani da qualche mese, il disturbatore per eccellenza che tutti conoscono torna dunque a far parlare di se. La pubblicazione di un suo libro dal titolo “L’ho amato, aveva 17 anni”, sta suscitando sgomenti e polemiche.

Alle domande de i Ligeri Paolini ha risposto senza esitazioni, rivelando di aver avuto sin da giovanissimo rapporti omosessuali con mezzo mondo. Uno dei primi nomi messi sulla lista delle persone con cui ha fatto sesso è Papa Ratzinger, con cui avrebbe avuto rapporti quando aveva 14 anni.

Gabriele Paolini nomina personaggi scottanti

Paolini ha rivelato di essersi incontrato con papa Ratzinger in una sauna, che poi è stata chiusa. Ma fra i personaggi di spicco vi sono anche giornalisti e politici, paparazzi, che hanno avuto rapporti con lui. Il disturbatore seriale è senza freni e rivela di aver avuto rapporti orali con Cecchi Paone, con Alain Delon, con Mentana e molti altri.

Per i suoi 15 anni di intrusioni i Ligeri lo definiscono pioniere dei disturbi televisivi. Paolini però corregge l’espressione e dice di essere invece il pioniere degli “inquinamenti catodici”. Secondo lui ogni volta che compare la scenografia si muta e il momento del contesto diventa diverso. Fra le affermazioni eclatanti fatte dal disturbatore non è passata inosservata quella su Di Maio, che definisce bisessuale.

Ha anche detto di aver fatto orge con Emilio Fede, e di essersi trovati insieme in contesti in cui erano tutti nudi. Paolini ne ha un po’ per tutti, e parla anche di come ha fatto per tutti questi anni a disturbare i giornalisti in diretta.

A chiamarlo erano le stesse reti tv

Secondo le sue affermazioni, a contattarlo erano le varie reti televisive, che per farsi concorrenza lo chiamavano per fare da disturbatore. Ha rivelato di aver avuto agganci all’interno delle tv per arrivare a tanto, altrimenti non sarebbe stato possibile.

Considerato il più noto disturbatore della tv italiana, Paolini ha anche ottenuto il guinness dei primati per aver disturbato i giornalisti. Sono infatti ben 35mila i casi attestati in cui Paolini ha disturbato le dirette televisive.