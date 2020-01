Jennifer Lopez, sogna una vita tranquilla e semplice in Italia

Jennifer Lopez sogna di andare a vivere nel BelPaese all’insegna della semplicità e a contatto con la natura

Jennifer Lopez ha rivelato recentemente che sogna di vivere in Italia in maniera semplice e tranquilla: nessuno poteva immaginare che J-Lo sognasse una cosa del genere! Infatti, in un momento di euforia, ha raccontato un suo desiderio, svelato ai microfoni di un noto giornale.

La nota attrice e cantante ha specificato che gli piacerebbe molto scegliere una piccola città italiana per avere una vita lontano dai riflettori e dal mondo caotico di Los Angeles. Una vita un po’ più organica, semplice che soprattutto, gli dia la possibilità di girare in bicicletta, andare a comprare il pane da farcire con la marmellata.

Sono questi gli ingredienti giusti per divertirsi. In pratica, sognerebbe di iniziare a dipingere di potersi godere una bella vista a contatto con la natura senza troppi sfarzi!

Jennifer Lopez e il suo amore per il cinema

Un sogno molto particolare quello raccontato da Jenny From the Block che ha sempre fatto della recitazione, la musica, la danza le sue ragioni di vita. Jennifer Lopez in parecchi suoi servizi ha spiegato che cantare e danzare sono le sue grandi passioni, però in realtà il suo primo amore è sempre la recitazione.

Infatti. nell’ultimo periodo è uscita nelle sale cinematografiche con il film “Hustler”, che in realtà non ha ricevuto delle grandissime risposte in termini di Premiazioni. Infatti, l’Academy non ha deciso di candidarla ai prossimi Oscar.

Quando ha iniziato a recitare ha capito che in realtà era il sogno più grande della sua vita e sta cercando di metterlo in campo con tutte le energie possibili, ma ci sono tanti difficoltà da superare.

La carriera nel cinema e il sogno di vivere in Italia

La bella Jennifer Lopez però non si arrende e dice che molto spesso che continuerà a cercare nuovi ruoli all’interno del mondo cinematografico. Intanto però, non può rinunciare nemmeno al suo sogno di girare l’Italia.

Probabilmente, arriverà in Toscana dove già alcuni suoi colleghi come Sting e Bocelli, hanno delle residenze. Stesso discorso per il lago di Como dove c’è l’attore George Clooney che ha una splendida Villa.

Insomma, J-Lo probabilmente trascorrerà la vecchiaia nel BelPaese ma intanto ora, la sua vita è tutta concentrata sul mondo della musica, della danza e della recitazione. Deve prima realizzare gli altri suoi sogni e poi, forse la bella Jenny from the Block potrà trasferirsi finalmente in Italia.