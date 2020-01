Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati? Da Natale, nessuna foto insieme

La storia d’amore tra Vanessa Hudgens e Austin Butler sarebbe arrivata al capolinea: fans in apprensione

Vanessa Hudgens e Austin Butler hanno messo fine alla loro relazione, secondo quelle che sono le indiscrezioni degli ultimi giorni. I fans già il giorno di Natale avevano avuto una serie di dubbi su questa coppia.

I due infatti, non pubblicano sui social network una foto insieme da diverse settimane. Non sarebbe la prima coppia che è scoppiata dell’inizio del 2020 perché in realtà, ce ne sono stati tanti altri.

L’attrice trentunenne di Bad Boys for Life e l’attore di C’era una volta Hollywood probabilmente si sono lasciati per un motivo che non è stato ancora chiarito. Una vera e propria sorpresa in quanto nessuno si sarebbe aspettato questa fine. A dire il vero però, secondo alcune indiscrezioni già all’inizio di dicembre dei fans avevano messo in discussione la loro coppia pensando che forse c’era stato un allontanamento.

La crisi di coppia e i dubbi su Vanessa Hudgens e Austin Butler

Intanto, è iniziata l’analisi ai raggi X dei profili di Vanessa Hudgens e Austin Butler. Fans provenienti da ogni parte del mondo stanno cercando di capire se i due effettivamente sono ancora fidanzati oppure no.

Alla base del crash la lontananza che probabilmente è dovuta a diversi impegni lavorativi. Infatti, lei è stata impegnata per vari film natalizi pubblicati sul Netflix per un lungo periodo, mentre invece lui, è stato scelto per la biografia di Elvis Presley e quindi sta lavorando nel post-produzione.

La coppia sta insieme da circa 9 anni quindi, è molto strano che si sia rotta così improvvisamente. Il fatto che ci sia stata la crisi era già stato pubblicato da alcuni giornali e alcuni ben informati sostenevano che proprio lui aveva deciso di chiudere i rapporti. La notizia però era stata subito smentita, ma dopo 9 anni d’amore chissà che cosa è accaduto, se davvero si è rotto un legame così forte.

La love story tra i due attori

I fans di Vanessa Hudgens e Austin Butler sostengono che i due già a Natale, ad Halloween e a Capodanno non hanno pubblicato fotografie insieme. Le indiscrezioni sono state una dietro l’altra.

Quello che è certo però è che sembra strano che non ci sia stato ancora l’annuncio ufficiale, specie se la rottura è avvenuta da diverso tempo. La notizia della rottura, dopo varie indiscrezioni sembra oramai essere confermata anche se non si sa ancora niente di ufficiale.

La loro storia era iniziata nel 2011 quando erano stati visti uscire allo scoperto poco dopo la fine della nota trasmissione High School Musical. Insomma, una storia molto lunga che potrebbe essere arrivata al capolinea e non si capisce ancora per quale motivo. Presto uno dei due potrebbe raccontare la sua verità.