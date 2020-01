Gennaro Formisano scomparso da Genova: il caso a Chi l’ha visto?

Gennaro Formisano, 41enne residente a Genova, è scomparso lo scorso giugno. il caso è arrivato a Chi l’ha visto? di recente. La sparizione dell’uomo, che vive ancora con il padre, risale al 3 giugno 2019.

Gennaro si è allontanato da casa lasciando scritto un biglietto in cui informava dell’intenzione di raggiungere un amico residente in Germania. I familiari dell’uomo sono preoccupati. Nessuna notizia in questi mesi, nessun movimento da parte del 41enne.

Dalle analisi effettuate sul bancomat di Gennaro non risulta essere stato prelevato denaro dalla fine del mese di giugno. In effetti, sembra che il 41enne abbia davvero raggiunto la Germania, non a caso, l’ultima localizzazione effettuata tramite le celle in cui il suo cellulare si è collegato risultava essere in zona Neudrandeburg, luogo celebre dal punto di vista artistico per la Stargarder Tor.

Gennaro Formisano scomparso da Genova: la famiglia è preoccupata

I familiari di Gennaro Formisano sono molto preoccupati per la sparizione del 41enne avvenuta a Genova lo scorso giugno. Un elemento che desta reale timore è il fatto che l’uomo, quando è andato via da casa, non ha portato con sé i farmaci che era solito prendere quotidianamente.

Qui di seguito riportiamo alcune caratteristiche fisiche utili a rintracciare Gennaro Formisano. Il 41enne risulta essere alto un metro e 80, ha gli occhi di colore azzurro ed è solito portare un paio di occhiali. Al momento della scomparsa, Gennaro risultava essere calvo. Se qualcuno ha notizie o vuole segnalare un avvistamento, può contattare le forze dell’ordine o la redazione di “Chi l’ha visto?”.

Il caso a Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli si è occupata del caso di scomparsa di Gennaro Formisano a “Chi l’ha visto?”. La conduttrice del programma ha reso nota una foto segnaletica dell’uomo. I genitori sono molto preoccupati in quanto hanno riferito che Gennaro ha bisogno di prendere dei farmaci che non ha portato con sé al momento del suo allontanamento.

Il 41enne non ha prelevato contanti dal suo bancomat. Formisano aveva esternato, tramite un biglietto, la sua volontà di raggiungere la Germania. La famiglia non ha da mesi contatti telefonici con lui.