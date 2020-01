Sospetti su un corteggiatore di Uomini e Donne: è tornato con la sua ex

Sospetti su un corteggiatore

Nelle ultime ore le puntate di Uomini e Donne stanno tenendo incollati alla televisione i telespettatori. Le vicende del Trono Over non smettono mai di stupire. Secondo le anticipazioni sembra che Armando Incarnato abbia deciso di andare via per le continue critiche che riceve in studio.

Gemma Galgani, invece, pare che si stia dedicando alla conoscenza di un nuovo cavaliere. Juan Luis ha sempre dato l’impressione di volere solo la visibilità, ma purtroppo questo obiettivo è abbastanza comune. Il Trono Classico, per esempio, ha avuto dei partecipanti che sono stati smascherati. Tra questi c’è un ex corteggiatore di Sara Tozzi. Si tratta di Javier Martinez.

Ritorno di fiamma o relazione mai finita?

I sospetti su un corteggiatore sono spesso confermati da una serie di segnalazioni che arrivano alla redazione. Il pubblico di Maria De Filippi non tollera che nel programma vadano persone del tutto disinteressate a trovare l’anima gemella.

Sara Affi Fella era ancora legata al fidanzato Nicola Panico quando ero seduta sul trono. Fu un duro colpo per Luigi Mastroianni, il quale poi ebbe la possibilità di conoscere Irene Capuano nel ruolo di tronista. Nella nuova edizione per Sara si era presentato con la rosa rossa Javier, noto per essere stato un tentatore di Temptation Island.

Fece perdere la testa a Ilaria Teolis al punto tale da compromettere la sua storia con Massimo Colantoni. I due non si sono dati una possibilità al di fuori del reality, dunque lui si è messo in gioco nel nuovo contesto televisivo.

Tuttavia una ragazza ha segnalato che in realtà è fidanzato da anni con un’altra. Nonostante si sia dichiarato single, è stato eliminato. Attualmente sui social ha parlato di un ritorno di fiamma e molti credono che la relazione non si sia mai interrotta.

Nuova avventura per Teresa

UeD ha portato fortuna ad altri giovani del cast di Temptation island, come Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Entrambi ex tentatori, si sono innamorati e ora convivono felicemente da un anno.

Dopo una vacanza alle Maldive, la bella napoletana ha avuto una bella proposta di lavoro, ovvero condurre Radio105 tutti i giorni nel tardo pomeriggio. Per questo motivo non ha dato peso alle frecciatine di Mara Fasone, la quale le ha dato della falsa ed ipocrita. Teresa ha solo detto di essere sempre stata se stessa, dunque punterà sull’indifferenza.