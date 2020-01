Uomini e Donne, anticipazioni 16 gennaio: Giulio annuncia la scelta ma poi cambia idea

Primo appuntamento settimanale del Trono classico di U&D

Dopo tre giorni dedicati al parterre senior di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono classico. In queste ultime ore sul web è stata resa nota la data della scelta di Giulio Raselli.

Tranne cambiamenti dell’ultimo momento, avverrà lunedì 20 gennaio 2020 in diretta. Chi sceglierà tra Giovanna e Giulia? Nel frattempo vi forniamo le anticipazioni della puntata di oggi grazie al portale web Il Vicolo delle News.

Spoiler Trono classico: l’annuncio della scelta e le esterne di Giulio con Giovanna e Giulia

Nella registrazione realizzato lo scorso 28 dicembre 2019, Giulio Raselli aveva annunciato la scelta nella prossima puntata del Trono classico di Uomini e Donne. A renderlo noto è stato Il Vicolo delle News, tuttavia il tronista I giorni successivi ha cambiato idea. Gli spoiler della puntata odierna rivelano che Maria De Filippi farà vedere le due esterne con Giovanna Abate e una con Giulia D’Urso.

In queste ci sono stati baci con entrambi anche se con la seconda sono stati a stampo. Dopo essere venuta a conoscenza della decisione di Giulio, Giovanna avrà una dura reazione. Se la volta scorsa, insieme alla D’Urso, aveva avuto una reazione più leggera, in questo caso, in studio, ha non tratterrà la rabbia sfogandosi contro il tronista.

Uomini e Donne: Giulio litiga con Giovanna

Le anticipazioni della puntata odierna del Trono classico di Uomini e Donne, svelano anche che infastidito dalla reazione di Giovanna, Giulio Raselli perderà completamente la pazienza.

Il ragazzo dirà che si è rotto le scatole nonostante la bella esterna che le ha organizzato. A dare ragione al ragazzo, in questo caso, sarà il nuovo opinionista Lorenzo Riccardi, convinto che la Abate stia facendo di tutto per non farsi scegliere.

Mentre a prendere le difese di Giovanna, però, sarà Gianni Sperti che considera giusta la presa di posizione della corteggiatrice. Secondo il collega di Tina Cipollari, Giulio per la giovane non ha mai fatto gesti.