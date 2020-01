Altre toccanti verità sulla gravidanza di Silvia Provvedi, ecco i dettagli

Gravidanza di Silvia

I fan di Silvia Provvedi hanno accolto la notizia della dolce attesa con grande entusiasmo. Fino a qualche anno fa ha sofferto per la sua storia travagliata con Fabrizio Corona, il quale non si è comportato nel migliore dei modi.

Attualmente non solo ha ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo, ma a breve lo renderà padre. Si tratta di Giorgio De Stefano, un imprenditore nel campo della ristorazione milanese.

La loro relazione non ha mai avuto dei momenti di crisi, dato che si sono sempre dichiarati innamorati. Durante un intervista rilasciata al settimanale Chi la ragazza ha dichiarato che spera di avere una femminuccia. Per quanto riguarda le nozze ha svelato un particolare in esclusiva.

‘Stiamo molto bene insieme. Sono serena è un rapporto che mi appaga’

La gravidanza di Silvia è stata una notizia del tutto inaspettata, dal momento che la giovane ha sempre detto di volersi dedicare al lavoro. I suoi progetti erano altri, però adesso dovrà attendere l’arrivo della cicogna. Anche se non era nei suoi piani, ha accolto con estrema gioia l’imminente cambiamento della sua vita.

Il merito è senza dubbio del partner che da circa due anni la rende felice con il suo amore. I due si sono conosciuti poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello. In quel periodo lei capì di voler proseguire con Giorgio una volta spente le telecamere. Fabrizio si era presentato per avere un confronto, però lei è stata in grado di reggere un confronto senza lasciarsi influenzare dal loro trascorso.

Fino ad oggi Silvia ha vissuto la sua relazione lontano dal gossip per volontà del suo uomo, del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. In effetti lei condivide ciò perché tende a tutelare un rapporto solido e genuino. Ha ammesso di pensare al matrimonio, ma aspetterà la nascita del figlio per poi indossare l’abito bianco.