Scandalo a Uomini e Donne, arriva l’ultimatum di Maria De Filippi: ‘Deve chiudersi…’

Le segnalazioni su Armando Incarnato

Gran parte del terzo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne è stato dedicato alla sfilata delle dame, ma anche Armando Incarnato. Su quest’ultimo, infatti, in studio sono giunte una serie di segnalazioni fatte da un paio di signore del parterre senior, ma pure da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

In pratica gira voce che il cavaliere napoletano avrebbe una fidanzata al di fuori del dating show di Canale 5. E proprio una cara amica di questa presunta fiamma ha contattato la redazione di U&D. Maria De Filippi, però ha comunicato che la persona citata prima non vuole recarsi in trasmissione per testimoniare.

L’ultimatum di Maria De Filippi al cavaliere del Trono over di Uomini e Donne

A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi ha rivelato in studio altre informazioni. Ovvero che questa signora e Armando sono in stretto contatto per motivi professionali.

Quindi la conduttrice di Uomini e Donne ha preso la palla al balzo facendo un ultimatum a Incarnato. In pratica ha chiesto a quest’ultimo di farle la cortesia di venire insieme a lei in studio per chiare una volta e per tutte tale vicenda. Ma il cavaliere partenopeo ha voluto fare una precisazione alla padrona di casa riguardo il legame con quella donna.

Nello specifico Armando ha confessato che lo ha aiutato a gestire il suo salone di bellezza. Tuttavia, a causa di alcune incomprensioni, il protagonista del Trono over ha dato in gestione il locale. Inoltre ha negato categoricamente di aver avuto una storia o un flirt con lei.

Armando Incarnato screditato?

Nonostante le spiegazioni di Armando Incarnato, Gianni Sperti è rimasto molto restio facendo fatica a credere alle parole del cavaliere. Lo storico opinionista di Uomini e Donne non riesce a capire per quale ragione la signora in questione di recente ha condiviso delle Stories su Instagram in compagnia del ragazzo napoletano. Ma lui si è difeso dicendo che quei scatti sono vecchi. Chi dice la verità?