Selvaggia Lucarelli, spietata contro Luigi Mario Favoloso

Arrivano le stoccate di Selvaggia Lucarelli sul caso di Luigi Mario Favoloso, l’opinionista non risparmia commenti velenosi

Non poteva essere morbida su Luigi Mario Favoloso l’opinionista Selvaggia Lucarelli, e infatti non lo è stata! L’irriverente blogger non ha perso occasione di infierire contro l’ex compagno di Nina Moric che da qualche tempo è stato dato per scomparso. Sì, proprio così, per qualche tempo non si è saputo nulla di Favoloso, la madre e la sorella avevano anche lanciato un appello a Pomeriggio 5.

L’ex compagno della Moric era stato con lei poco prima di scomparire, ma pare che neanche la Moric sapeva dov’era. La modella croata in questo periodo ha parlato di violenze da parte del Favoloso, gettando ombre sul loro rapporto.

E invece, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso finalmente di rompere il silenzio rassicurando tutti e soprattutto la madre. Così ha telefonato alla redazione di Pomeriggio 5 per raccontare la sua versione dei fatti. A parlarne in diretta è stata Barbara d’Urso che ha detto che Luigi Mario Favoloso ha rivelato di essere all’estero.

Per Selvaggia Lucarelli la faccenda è poco chiara

Tutta la faccenda per Selvaggia Lucarelli è solo una messinscena, così come lo è il racconto delle violenze di Favoloso su Nina. Ricordiamo che la Lucarelli in passato ha avuto una forte controversia con Favoloso.

Infatti, il militante di estrema destra di CasaPound, nonché ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso, aveva esibito una maglietta bianca con su scritto “Selvaggia suca“. Il gesto era costato caro a Mario Luigi, infatti era stato espulso subito dopo dal reality per la sua frase sessista.

La Lucarelli, oltre che non dimenticare quanto era successo, non ha gradito che la D’Urso abbia inviato costantemente Favoloso nel salotto di Pomeriggio 5. La giornalista del Fatto Quotidiano non ha dunque dimenticato quanto accaduto, perciò ha avuto parole al vetriolo per l’imprenditore. Selvaggia Lucarelli ha pestato anche attenzione alle parole dette dalla Moric nell’intervista di Barbara.

Dure le parole della Lucarelli

La modella croata ha detto che Luigi Mario Favoloso aveva usato nei suoi confronti violenza fisica e psicologica. Era stato anche violento con Carlos, il figlio avuto da Fabrizio Corona, cosa che ha fatto impazzire l’ex re dei paparazzi. Per rispondere alla D’Urso, che ha chiesto alla Moric perché stesse ancora con lui dopo tutto questo, la Lucarelli ha dato la sua spiegazione.

La blogger ha detto che molto probabilmente lo ha fatto per lo stesso motivo per cui la D’Urso lo ha ospitato dopo il gesto della maglietta. Perché sono persone perbene.