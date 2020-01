Brad Pitt confessa: “Io e Norton a Venezia eravamo strafatti per Fight Club”

Arriva la confessione di Brad Pitt, lui e Edward Norton per Fight Club, prima flop e poi diventato un cult, erano strafatti

A distanza di tanti anni dalla presentazione del film Fight Club al Festival del Cinema di Venezia, avvenuta nel 1999, Brad Pitt fa una rivelazione. Il celebre attore americano è stato protagonista del lungometraggio insieme ad Edward Norton.

Il film, diretto da David Fincher e tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, venne accolto dalla critica con scetticismo. Inoltre, fu un flop al botteghino, come tutti ben sanno. La pellicola ebbe successo solo dopo qualche tempo che uscì nelle sale, con gli home video, tanto da diventare negli ultimi decenni un cult.

Dopo vent’anni da quell’evento i due attori protagonisti hanno rivelato un particolare sulla giornata della presentazione. I due pare non abbiano capito veramente che il film era stato accolto freddamente, perché non erano in condizioni di farlo. Il motivo? Semplice, erano strafatti!

Brad Pitt rivela di aver fumato una canna con Edward Norton

La rivelazione fatta dai due attori è sconcertante, ma lo è in particolare modo perché fa capire come Pitt e Norton non abbiano recepito la freddezza della critica. A raccontare nel dettaglio cosa è successo è stato Pitt.

L’attore ha confessato che insieme hanno pensato di passare un po’ di tempo fumando una canna, in attesa che giungesse il momento della presentazione del film. Così si sono messi accanto al capo degli organizzatori del Festival, dove tutti li potevano vedere.

E infatti il pubblico li applaudiva e li guardava. Quando ebbe inizio il film prima ci fu silenzio assoluto, e la stessa cosa accadde anche dopo, nessuno diceva qualcosa. Vista l’imbarazzante situazione Brad ed Edward, ormai fattissimi, scoppiarono a ridere, e risero per tutta la durata del film.

L’attore rivelato altri particolari divertenti

Brad Pitt ha anche rivelato altri particolari divertenti riguardo a quella famosa presentazione del film Fight Club. L’attore ha detto che alcune persone erano andate via rabbuiate, come se fosse loro accaduto qualcosa di nefasto.

La gente era delusa, sgomenta, non si aspettava una tale delusione da due attori come loro. E questo a Pitt e Norton sembrava una cosa buffa, che li faceva ridere. Vedere quelle persone sconvolte perché il film non era stato di loro gradimento metteva loro ilarità.

Era evidente che la canna aveva fatto il suo corso e che li aveva un po’ alleggeriti, tanto da non capire quanto fosse grave la situazione.