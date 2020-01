Eros Ramazzotti dichiara: “Io non sono depresso”

Dopo la separazione con Marica Eros Ramazzotti afferma di non essere affatto depresso, piuttosto è felice di quello che ha, tre figli meravigliosi, una carriera intensa e tanti fan

Non è stata senza dubbio una passeggiata la separazione per Eros Ramazzotti con Marika Pellegrinelli. Come potrebbe esserlo, visto che la modella ha fatto parte della sua vita per dieci anni e gli ha anche dato due figli?

Ma al contrario di quanto molti potrebbero pensare, il cantante non è depresso. E lo dice apertamente in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, per smentire le voci che lo descrivevano in difficoltà. Nell’intervista l’artista ha parlato del momento che sta vivendo, e di come lo sta affrontando.

Nonostante per lui sia il secondo matrimonio che si lascia alle spalle, ha detto invece di essere felice. Felice perché per lui è un momento di ripartenze, che per Eros vuol dire abbracciare i suoi affetti più cari. Ramazzotti parla ovviamente dei suoi tre figli, ai quali insegna ogni giorno il rispetto e il sorriso.

Eros Ramazzotti felice di quello che ha

Il fatto di aver perso Marica naturalmente gli ha lasciato un dolore, ma non avrebbe potuto essere altrimenti. Tuttavia, Eros ha detto di essere in fase di guarigione, e si volge al futuro con positività, perché lui vive di emozioni positive.

E quando si guarda alle spalle vede i suoi figli, che cancellano il dolore, e i suoi svariati milioni di dischi venduti. Inoltre, vede anche tanti fan che lo seguono da trent’anni in tutto il mondo. Tutto questo lo rende felice ed è per lui una carica di enorme positività, che lo rende pronto per reagire e farsi forza.

Lo stesso Ramazzotti nell’intervista ammette che dalla vita non potrebbe desiderare di più di quello che ha, perché è davvero tanto. Il cantante vanta oltre sessanta milioni di dischi venduti nel mondo ed è felice che ci sono tante persone che conoscono le sue canzoni.

Eros e Marika in ottimi rapporti

Il rapporto con Marika, nonostante la separazione, prosegue con civiltà e rispetto. La modella ad oggi è fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza, mentre Ramazzotti al momento non ha una fidanzata ufficiale.

Per questo preferisce comunque dedicarsi ai figli e dedica loro ogni momento libero che ha. I figli restano al centro del rapporto fra Eros e Marika, e ha anche Aurora, ormai una donna, a cui pensare. In fondo, se due si lasciano, sono cose che succedono, ma i figli restano per sempre!