Oroscopo Paolo Fox del 16 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 16 gennaio riporta interessanti novità. Giornata strana per i nativi dell’Ariete. Periodo di incertezze per le persone del Cancro. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per tutti i segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 16 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo giovedì è una giornata alquanto strana, spesso vi ritrovate a discutere con gli altri. Nelle questioni di lavoro c’è qualcosa che non funziona, si consiglia di fare molta attenzione nei rapporti interpersonali.

Toro – In questa giornata avete bisogno di rafforzare le vostre emozioni. Qualsiasi cosa dovete dire o fare, parlatene entro venerdì. Nel fine settimana potrebbe presentarsi alcuni problemi. Nei prossimi mesi allontanerete coloro che non vi sostengono.

Gemelli – Questa è una giornata che porta soddisfazione. Tuttavia non aiuta, se dovete superare una piccola crisi d’amore, che può essere legata a una lontananza o a un’incomprensione.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questo giovedì avete tante cose da dire, anche se state vivendo un periodo fatto di incertezze. Se ci sono discussioni in famiglia, è meglio rimandare tutto nella giornata di sabato.

Leone – Giornata di recupero, fisicamente siete giù di corda. Nessun problema con i progetti a lunga scadenza ma cercate di non mettervi contro persone che in futuro potrebbero diventare vostri nemici. Se rispondete alle provocazioni in amore, potreste pagarne le conseguenze.

Vergine – In questo momento avete difficoltà a gestire la vostra situazione sentimentale. Magari state vivendo un amore a distanza oppure il vostro partner è sfuggente. Tuttavia, nel weekend potete ricucire uno strappo. Inoltre, avete anche la sensazione di non essere presenti in tutto ciò che fate. Magari siete troppo concentrati al lavoro e poco attenti alla famiglia.

Previsioni di giovedì 16 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata i vostri pensieri sono rivolti alla casa e ai problemi finanziari. Nel mese scorso qualcuno si è fatto male fisicamente e ora deve recuperare. Per fortuna, le prossime giornate sono molto interessanti e vi permettono di avere buoni rapporti con chi vi sta attorno.

Scorpione – Giornata di recupero. Dopo giorni pieni di polemiche, finalmente arriva una giornata migliore e il weekend lo sarà ancora di più. Evitate complicazioni in amore, soprattutto se avete due storie d’amore. Anche nei legami tra figli e genitori possono nascere piccole tensioni.

Sagittario – Giovedì e venerdì sono due giornate di recupero. Avete voglia di fare un viaggio o di allontanarvi dalla vostra routine quotidiana. Marte nel segno regala la voglia di fare progetti nuovi e risveglia dentro di voi lo spirito dell’avventura.

L’oroscopo di Paolo Fox del 16 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete una persona che riesce a stare bene solo se ha un’idea da sviluppare. Ecco perché il positivismo che è dentro di voi si attiva quando c’è un grande progetto da mettere in gioco. Non siate pessimisti, anche se di solito vedete tutto nero.

Acquario – Queste 48 ore sono caratterizzate da una lieve fatica fisica. In generale questo giovedì è una giornata positiva, dà un grande vigore sentimentale e aumenta la voglia di vivere accanto alla persona interessata. Se avete già un partner d’amore, insieme farete progetti per il futuro.

Pesci – In questo giovedì vi sentite molto forti e andate incontro a un fine settimana che vi agevola in amore. Se avete due storie ambigue, correte un grosso rischio. Entro aprile dovete fare una scelta.