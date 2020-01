Amadeus: “Rula Jebreal a Sanremo? La politica non c’entra”

Amadeus presenta le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020

Cinque serate di grandi cantanti, di grandi ospiti e di grandi esibizioni. Lo assicura Amadeus. Il Festival di Sanremo 2020 accende le luci, nella conferenza stampa indetta per martedì 14 gennaio.

Ad affiancare Ama, conduttore e direttore artistico di questa 70esima edizione, cinque donne: Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma d’Aquino, Francesca Sofia Novello e, ultima ma non ultima, Diletta Leotta.

Il presentatore ravennate ha colto la palla al balzo per annunciare altre cinque donne: Mara Venier, Monica Bellucci, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu. Alla cerimonia mancava Teresa De Santis, direttrice di Rai Uno in uscita: la sostituirà Stefano Coletta.

Dieci vallette, non più due

Sarà insomma tripudio in gonnella al Festival di Sanremo 2020. Ma perché Amadeus ha preso tale decisione? Lo spiega lui stesso: tutte loro provengano da ambiti diversi e raccontano l’universo femminile nella maniera migliore. Gli sfugge il motivo secondo cui bisognerebbe limitarsi a chiamare appena due donne.

Ce ne possono essere tante che testimoniano la loro esperienza, il loro vissuto. Dunque, ha chiamato amiche, figure stimate o personalità capaci di destargli interesse. Non solamente persone insieme alle quali ha lavorato. Per quanto riguarda la “convocazione” di Rula Jebreal al Festival di Sanremo 2020, Amadeus non immaginava sorgessero simili polemiche.

Fa televisione rivolta alle famiglie, indipendentemente dall’orientamento politico. Quando ha pensato a Rula, ai primi di ottobre, l’aveva adocchiata: una giornalisa molto brava, dalla storia importante legata alla mamma, al dramma familiare.

Quando ha incontrato Rula ha notato una donna, una giornalista autorevole capace di trasmettere un messaggio forte verso le donne. Nient’altro. Nessun discorso politico. Non avrebbe manco sospettato una reazione del genere, sicché la sua scelta è totalmente diretto a tutelare le donne.

Amadeus: l’ultima aggiunta

Confermata la lista delle donne, ci sarà anche la diva internazionale Monica Bellucci. I negoziati hanno infine dato esito positivo. L’ultima aggregata è Alketa Vejsiu. Le piace portare una donna come lei, in Albania una professionista del calibro di Antonella Clerici. Le piace dare cotanta vetrina a un’esponente di un Paese vicino che ama la “nostra” kermesse canora.