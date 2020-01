Bullismo a un disabile a Roma. 4 studenti di una scuola di Roma hanno denigrato e offeso per giorni, uno studente disabile di 15 anni a cui è stato dato come nome di fantasia, Luigi. I 4 minorenni per potere continuare ad offenderlo impunemente hanno anche creato un gruppo a lui intitolato su Whatsapp.

Allo studente del secondo anno di liceo che soffre di problemi di disabilità, era ormai diventato un tormento il recarsi a scuola. Stanco de sopprusi è riuscito a farsi coraggio e a denunciare i suoi aggressori.

Bullismo a disabile scuola

Il gruppetto era composto da tre ragazzi e una ragazza e, per loro è arrivato l’ ammonimento per cyberbullismo firmato dal Questore di Roma.

Il padre del ragazzo ha richiesto che fosse emessa una misura di prevenzione dalla Divisione polizia anticrimine, a protezione di suo figlio.

Il genitore, era ormai preoccupato per lo stato di profondo sconforto, in cui ha visto scivolare il ragazzo a causa dei comportamenti di alcuni suoi compagni. Ma ancora più importante, ora in caso di recidiva i quattro giovani verranno denunciati alla Procura dei Minori.

Ai minorenni è stato chiesto dalla polizia di cancellare tutto il materiale che portasse al giovane disabile. Inooltre è stato chiesto loro, di eliminare qualsiasi traccia delle vessazionii, sia dal proprio cellulare, sia dai social network.

La giovane vittima soffre di un disturbo dell’attenzione in modo lieve. Questa sua difficoltà per quanto influenzi lievemente sul suo quoziente intellettivo, lo ha reso spesso oggetto di presa in giro e bullismo da parte di altri studenti.

Quando la goliardia sconfina nell‘insensibilità fino ad arrivare a delle vere e proprie azioni da aguzzini, la legge deve intervenire. E cosi è stato per i 4 minorenni. La famiglia, la scuola dovrebbe operare tempestivamente, perchè in questi casi è molto importante la prevenzione.

Se nella scuola primaria gli interventi possibili sono di carattere disciplinare oltre che di rispetto delle regole, quando i ragazzi raggiungono i 15/16 anni, buona parte del loro carattere è formato. Casi di bullismo a scuola sono ormai un fatto comune, per questo è fondamentale che ci siano delle risposte da parte degli adulti.

I bulli molto spesso non collaborano. Questo è dovuto alla scarsa empatia e all’atteggiamento di ostilità verso l’esterno.