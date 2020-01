Adriana Volpe sbugiarda la RAI in diretta al GF VIP: clausola assurda nei contratti per le donne incinte

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF VIP. In tale occasione si sono verificati numerosi avvenimenti che hanno generato particolare sgomento. Tra questi, c’è stato, sicuramente, il monologo di Adriana Volpe contro la RAI.

Come tutti sapranno, la conduttrice ha smesso di lavorare per tale emittente televisiva a causa di alcuni attriti con determinati soggetti che vi lavorano al suo interno. Per tale occasione, ha approfittato della situazione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il racconto assurdo di Adriana Volpe contro la RAI

Dopo lo sproloquio che Alfonso Signorini ha fatto contro Pasquale, Patrick e Sergio a seguito dell’espulsione di Salvo, il conduttore è passato a trattare argomenti più leggeri.

Ad un certo punto del dibattito, però, ha preso la parola Adriana Volpe, la quale ha fatto delle confessioni inaspettate contro la RAI. La concorrente ha approfittato dello spazio che le è stato dedicato per raccontare una personale esperienza avvenuta quando lavorava nell’emittente antagonista a Mediaset.

La donna ha confessato che all’interno dei contratti RAI è presente una clausola assurda inerente le donne incinte. Nel caso specifico pare che sia sancito che, nel caso in cui una donna dovesse scoprire di aspettare un figlio, debba comunicare immediatamente la notizia della dolce attesa all’azienda. A seguito di tale comunicazione, poi, l’emittente televisiva è autorizzata a recidere il contratto senza motivazioni o preavvisi.

Il popolo del web si scatena dopo la bomba della concorrente

A seguito di tale decisione, poi, l’azienda è anche esonerata dall’elargire alcun compenso alla donna che ha scoperto di essere in stato interessante. Il pubblico è rimasto chiaramente basito da questa confessione. Il conduttore Alfonso Signorini non ci ha pensato due volte prima di puntualizzare che il riferimento di Adriana Volpe fosse per la RAI.

Dopo la bomba, il popolo di Twitter si è scatenato con commenti divertentissimi sulla questione. Tutti si sono domandati come avrebbero reagito i piani alti di Viale Mazzini a seguito di questa inaspettata confessione.

Altri, invece, ci hanno tenuto a specificare che l’intervento della Volpe fosse finalizzato semplicemente a sbugiardare un’azienda con cui, a quanto pare, non ha chiuso in buoni rapporti.