Pupo dà dell’ipocrita ad Alfonso Signorini al GF VIP: la sua rezione spiazza tutti (VIDEO)

Momento di scontri al GF VIP tra Alfonso Signorini e l’opinionista Pupo. Per la maggior parte della puntata, andata in onda ieri, mercoledì 15 gennaio, si è affrontato il tema inerente la squalifica di Salvo Veneziano.

Il conduttore si è mostrato particolarmente indignato da quanto accaduto, così come alcuni concorrenti della casa e Wanda Nara. Il collega di quest’ultima, però, ha ritenuto inopportuno il comportamento di Signorini, al punto che c’è stato uno scontro molto acceso tra i due.

Tre concorrenti nel centro antiviolenza: dissenso tra i telespettatori

La squalifica di Salvo dal GF VIP è stato un provvedimento certamente condiviso dalla maggior parte dei telespettatori. Ad ogni modo, l’eccessivo accanimento verificatosi ieri sera, ai danni di Pasquale, Patrick e Sergio, è sembrato davvero esagerato. Il conduttore, infatti, ha informato i tre ragazzi che sarebbero dovuti andare presso un centro antiviolenza per ascoltare i racconti di alcune donne vittime di questi abusi.

Questa scelta, però, ha fratturato il pubblico in due fazioni. Quella più corposa è stata sicuramente quella di coloro i quali hanno reputato questa decisione troppo eccessiva. Di questa idea è stato anche Pupo che, infatti, non ha esitato ad esprimere il suo dissenso contro Alfonso Signorini.

Le parole di Salvo sulla De Panicis sono state volgari e offensive, ad ogni modo, non sono sembrate, per la maggior parte dei telespettatori, una reale violenza contro le donne. Gli abusi sono altri e sono decisamente più forti e gravi di quanto commesso da Veneziano.

Le dure parole di Pupo contro Alfonso Signorini

Proprio per questo motivo, quando Pupo ha preso la parola ha detto delle frasi che Alfonso Signorini non si aspettava minimamente. L’opinionista, infatti, ha detto che l’atteggiamento assunto in quel frangente fosse fortemente ipocrita. Salvo e gli altri tre concorrenti sono stati messi alla gogna ingiustamente e sono stati dipinti come degli uomini violenti, cosa assolutamente non vera.

Le sue parole, però, hanno indispettito il padrone di casa il quale ha reagito zittendolo e togliendogli la parola. Un atteggiamento che non è passato inosservato ai telespettatori. Questi ultimi, infatti, hanno inondato i vari social di commenti negativi e attacchi contro il conduttore. (Clicca qui per il video)