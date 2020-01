‘Non ci riesco, mi sto ammalando…’: Aurora Ramazzotti furiosa su IG, la rabbia della figlia di Michhel Hunziker [FOTO]

Aurora Ramazzotti si è presa un’influenza

Dopo un paio di settimane di relax ai tropici per via della vacanze natalizie, Aurora Ramazzotti è tornata al tram tram della vita quotidiana. Col lei c’erano il fidanzato Goffredo Cerza e il padre Eros. Come testimoniano alcune Stories condivise su IG, la primogenita di Michelle Hunziker si trova in radio a lavorare. Ma sul social network la nota influencer ha condiviso anche un inconveniente fastidioso che le è accaduto nelle ultime ore.

Come accade ogni anno in questo periodo invernale, gran parte degli italiani sono colpiti dall’influenza stagionale. E la speaker non è stata da meno, ma purtroppo non riesce a liberarsene anche perché non le viene di fare starnuti. Ma lo sfogo della sorella di Sole e Celeste non è terminato qui.

La figlia di Michelle Hunziker infastidita perché non riesce a starnutire

Aurora Ramazzotti si era abituato molto bene alle alte temperature dei Caraibi. Infatti, una volta tornata in Italia ha dovuto fare i conti con il freddo che, stando alle sue parole, la infastidisce moltissimo.

Nelle recenti Stories di Instagram, l’influencer ha comunicato al popolo del web che la segue che ha l’impressione che si stia ammalando. Per fortuna si tratta solo di un semplice raffreddore, tuttavia c’è qualcosa che le dà troppo fastidio.

In pratica la figlia di Michelle Hunziker non riesce proprio a starnutire, quindi di conseguenza non può sfogare il virus che l’ha colpita. Ma lo sfogo non è terminato qui visto che la giovane era amareggiata per il fatto che alcuni suoi colleghi fanno finto di starnutire al suo fianco impedendole di farlo lei. (Continua dopo la foto)

Aurora Ramazzotti: la grande passione per lo sport

Come la madre Michelle Hunziker, anche Aurora Ramazzotti è un’artista eclettica. Infatti è molto brava a cantare, recitare e condurre. Non per questo ha un grande successo in radio col ruolo di speaker.

Inoltre la figlia di Eros è una grande sportiva, infatti spesso sui social network i follower vedono i duri allenamenti in palestra. Per quanto riguarda i sentimenti, l’influencer è follemente innamorata del suo storico fidanzato Goffredo Cerza che si divide tra Londra e l’Italia.