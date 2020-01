GF VIP, frase omofoba nella notte di Fernanda Lessa: “Fr…” seconda squalifica in arrivo?

Dopo un inizio alquanto fiacco, questa quarta edizione del Grande Fratello VIP sta regalando grosse soddisfazioni ai telespettatori.

Anche gli ascolti hanno giovato di tutti gli avvenimenti che si stanno verificando in questi giorni, sta di fatto che sono notevolmente aumentati rispetto alla prima puntata. Ad ogni modo, ad animare la situazione, questa volta, pare ci abbia pensato Fernanda Lessa, la quale avrebbe pronunciato una frase omofoba nella notte.

A seguito del “processo” fatto a Salvo Veneziano, i telespettatori si sono molto accaniti alle dinamiche del reality show. Per tale ragione, non appena hanno notato un comportamento errato da parte della concorrente in questione, non hanno esitato a palesarlo. Su Twitter, infatti, molti utenti hanno fatto notare che la donna abbia pronunciato quella parola che inizia per “F”.

La segnalazione degli utenti di Twitter su Fernanda Lessa

In seguito all’espulsione di Salvo per le frasi sessiste contro Elisa De Panicis, un’altra concorrente pare sia a rischio per lo stesso provvedimento. La protagonista è Fernanda Lessa che, stando a quanto rivelato dagli utenti di Twitter, pare abbia pronunciato una frase omofoba. La donna stava conversando con Andrea Montovoli nel corso della notte. Ad un certo punto, però, ha raccontato di una spiaggia in Brasile frequentata prevalentemente da ragazzi gay.

Nel trattare la vicenda, sembra proprio che la concorrente abbia pronunciato la parola “Fr**io”. Numerosi utenti, allora, hanno immediatamente segnalato la cosa sui social per far sì che vengano presi dei provvedimenti contro di lei. C’è da dire, però, che la protagonista si è subito resa conto dell’errore, sta di fatto che si è prontamente preoccupata.

La concorrente squalificata per la frase omofoba?

Fernanda Lessa, infatti, sembrerebbe che dopo la frase omofoba abbia incominciato a temere che la produzione del GF VIP potesse prendere dei provvedimenti anche contro di lei. Tutti i telespettatori, infatti, ricorderanno dell’espulsione di Clemente Russo quando, durante una precedente edizione del reality show, adoperò il termine “friariello”.

Dunque, considerando il “processo” che è stato fatto contro Salvo per quanto accaduto qualche giorno fa, è molto probabile che la produzione opti per la stessa punizione. Al momento, infatti, si stanno effettuando le indagini per appurare la veridicità delle affermazioni dei telespettatori.