Stefano Bettarini e Simona Ventura, la verità sul loro addio: Sono stato ingannato…

Stefano Bettarini racconta la verità sui tradimenti fatti a Simona

Stefano Bettarini e Simona Ventura hanno avuto una lunga relazione e per anni sono stati al centro di numerosi pettegolezzi. La coppia, oltre ad avere una bella storia d’amore è convolata a nozze dando alla luce due figli.

La recente partecipazione al Grande Fratello dell’ex calciatore ha fatto si che uscissero a galla numerosi tradimenti di lui, motivo per la quale sarebbe avvenuta la separazione. In una recente intervista, Stefano ha voluto dire la sua, spiegando una volta per tutte cosa è accaduto realmente.

Stefano Bettarini si confessa a Rivelo

Stefano Bettarini si è lasciato andare ad una lunga intervista a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda su Real Time. L’ex marito di Simona Ventura si è raccontato a 360° parlando della sua vita privata, del suo lavoro e sopratutto del motivo per cui ha detto addio alla show girl.

In merito al suo rapporto con la conduttrice, Bettarini è tornato sulla vicenda dei tradimenti. Precisamente ha parlato della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello e di quando fece la lista delle donne con cui aveva avuto una liaison.

Stando alle sue parole, i flirt che avrebbe avuto con le donne nominate all’interno della casa sarebbero avvenuti dopo la separazione e non durante il matrimonio. La redazione del reality avrebbe, in un certo modo, cavalcato l’onda per creare scompiglio e aumentare il numero degli ascolti.

Simona conferma di essere stata tradita

Diversamente, invece Simona Ventura ha confermato di essere stata tradita da Stefano. Per circa otto anni, la show girl come ha dichiarato nel salotto di Maurizio Costanzo è stata zitta per proteggere il suo matrimonio. Bettarini ha avuto dei flirt con molte donne e spesso ha contattato anche delle sue colleghe.

Ad un certo punto, la show girl ha capito che non poteva più sopportare i suoi atteggiamenti e anche lei si è ‘lasciata andare’. Ad oggi, dopo numerosi litigi e discussioni pare abbiano messo da parte i loro rancori, e hanno riallacciato i rapporti.