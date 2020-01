Il Paradiso delle signore spoiler: arriva Lorena Mascoli, donna affascinante e misteriosa

Gli spoiler del 2020 del Paradiso delle signore rivelano che al grane magazzino stanno per arrivare delle interessanti novità. In particolar modo ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda i protagonisti della soap opera. Tra un po’ di tempo, infatti, come rivelato dal settimanale Telepiù, ci sarà l’ingresso di una nuova donna, Lorena Mascoli.

Si tratta di una persona molto affascinante, all’apparenza alquanto snob che, tuttavia, darà luogo a delle dinamiche che movimenteranno parecchio le trame dei prossimi episodi. Andiamo a vedere cosa è emerso su di lei.

Al Paradiso delle signore arrivano Lorena e Orlando

Come già anticipato, molto presto la contessa Adelaide uscirà di scena per un po’ di tempo a causa di impegni professionali da parte dell’attrice Vanessa Gravina. Ad ogni modo, a fronte di un’importante uscita di scena, ci sarò l’ingresso di nuovi personaggi, tra cui Lorena Mascoli. Stando agli spoiler del Paradiso delle signore, pare che nei prossimi mesi arriverà al grande magazzino una giovanissima attrice di fotoromanzi.

Quest’ultima farà il suo ingresso trionfale nello shopping center insieme al suo agente, Orlando Brivio. Il nuovo arrivato chiederà immediatamente di parlare con Vittorio Conti per sottoporre alla sua attenzione una proposta lavorativa molto interessante.

Lo scopo dell’agente sarà quello di trasformare il Paradiso in un set per le sue produzioni cinematografiche. Che cosa deciderà di fare il direttore dello shopping center? Accetterà questa nuova collaborazione oppure no?

Spoiler 2020: Lorena si invaghisce di Marcello

Nel frattempo, però, vedremo che l’arrivo di Lorena, personaggio interpretato dall’attrice Verdiana Costanzo, desterà parecchio sgomento specie per alcuni protagonisti. A rimanere particolarmente colpito dalla nuova arrivata sarà Marcello.

Come i telespettatori sanno, il ragazzo è impegnato con Roberta, alla quale ha giurato amore eterno. Ad ogni modo, questa nuova figura femminile potrebbe creare degli squilibri nel loro rapporto. La donna si rivelerà molto intrigante, ma allo stesso tempo anche gentile e malleabile.

Stando a quanto trapelato dagli spoiler del Paradiso delle signore, pare proprio che, molto presto, assisteremo a degli avvenimenti che determineranno un clima da sogno. Inoltre, è molto probabile che nella soap opera ci sarà il rientro di un personaggio molto amato dai telespettatori. Non ci resta che attendere per saperne di più.