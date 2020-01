‘Mi sento presa in giro da Paolo Bonolis e Luca Laurenti..’: caos ad Avanti un altro, lo sfogo di un’utente [FOTO]

Avanti un altro! registrato in estate?

Come tutti ben sanno gran parte delle trasmissioni televisive sono registrate per ridurre i costi e per realizzare diverse puntate in una sola giornata. Sia in Rai che a Mediaset i game show sono sempre realizzati settimane prima. Ma sembra proprio che le registrazioni della nona stagione di Avanti un altro! si sia andati oltre.

Infatti guardando l’abbigliamento del pubblico e degli stessi conduttori, pare che siano state fatte in un periodo estivo. Per tale ragione un’utente del web ha mostrato la sua disapprovazione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore.

Utente web contro Paolo Bonolis e Luca Laurenti: ecco il motivo

Nella pagina ufficiale Instagram di Avanti un altro! di recente è apparsa una lamentela da parte di una fedele spettatrice del game show del preserale di Canale 5. Nello specifico alla donna non va giù che le attuali puntate sono state registrate con largo anticipo, ovvero a settembre 2019.

E’ ben visibile che Paolo Bonolis, Luca Laurenti e il pubblico presente nello studio 1 dell’Elios in Roma sono con le maniche corte e con un’abbronzatura ben marcata.

Quindi l'internauta ha chiesto alla produzione del quiz tv e ai due conduttori di realizzare degli appuntamenti in diretta. Ma non è finito qui lo sfogo della signora, infatti quest'ultima ha rimarcato di sentirsi presa in giro dalla coppia Luca e Paolo. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati?

L’incremento d’ascolti con l’arrivo di Avanti un altro!

La messa in onda del quiz tv Avanti un altro! nella fascia preserale di Canale 5 ha dato una boccata d’ossigeno a Mediaset. Infatti nelle ultime settimane in quell’orario si è sofferto moltissimo perché il distacco di share tra L’Eredità di Flavio Insinna e Conto alla Rovescia di Gerry Scotti si era fatto più ampio. Ora con l’arrivo di Paolo Bonolis, Luca Laurenti e la loro squadra hanno fatto sì che gli ascolti impennassero raggiungendo l’ambito 20% di share.