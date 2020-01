Sabrina Ferilli fuori di seno: il body in pizzo non contiene tutto, che bomba! (FOTO)

Sabrina Ferilli ancora una volta è la conferma che la bellezza non ha età. L’attrice non ha nulla da invidiare a nessuno e uno scatto postato sui social ne è la conferma. Da circa due mesi, la bella romana ha terminato la sua esperienza a Canale 5 accanto a Maria De Filippi e a Gerry Scotti.

Per ora, in attesa di nuovi progetti lavorativi, Sabrina si sta concentrando molto sulla questione degli affidi di Bibbiano e proprio pochi giorni fa, tramite una stories su Ig ha fatto sapere di aver contattato il Moige e di aver dato in beneficenza una somma di danaro a disposizione delle famiglie che hanno bisogno di assistenza psicologica e legale.

Mettendo da parte la sua professionalità e la sua disponibilità verso gli altri, la Ferilli è molto amata dal pubblico sopratutto per la sensualità che non scende mai nel volgare. Oggi la vediamo in veste di grande e raffinata seduttrice…

Sabrina Ferilli sorprende con uno scatto in bianco e nero

Anche se lo scatto è in bianco e nero nulla toglie la bellezza di Sabrina Ferilli. Più passa il tempo e più è stupenda. Nella foto in questione, l’attrice si mostra con dei pantaloncini di jeans attillato che mette in evidenza le sue gambe toniche e perfette.

Sopra indossa un body di pizzo nero che oltre ad avere delle trasparenze sull'addome mette in risalto il suo seno. Anche i capelli lunghi e mossi che le ricadono morbidi sulle spalle, rendono il suo sguardo ancora più ammiccante.

Ecco chi ha rubato il cuore dell’attrice

Sabrina Ferilli non parla mai di suo marito e della propria vita privata. Il pubblico, principalmente la segue per il suo talento e anche per la propria simpatia. L’attrice televisiva, ormai donna di grande successo in Italia e all’estero, è sposata da molti anni con Flavio Cattaneo.

L’incontro tra i due è avvenuto nel 2005 sul set di Dalida. All’epoca lei si era appena separata da Andrea Perone e lui era un dirigente Rai già molto conosciuto. Chi li conosce afferma che fra i due è stato subito colpo di fulmine e dopo una lunga convivenza si sono sposati in gran segreto a Parigi nel 2011.