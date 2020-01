Rocco Siffredi contro Max Felicitas “Nei video con Diprè inviti i giovani a farsi di cocaina

Rocco Siffredi litiga con Max Felicitas, fra i due aspre parole durante la diretta radiofonica de “La Zanzara”, ecco cosa è successo

Intervistati durante la diretta radiofonica de La Zanzara, contenitore di Radio 24 condotto dal giornalista Giuseppe Cruciani, Rocco Siffredi e Max Felicitas litigano. I due a confronto non si sono trattenuti e si sono sputtanati a vicenda.

Fra Siffredi e Felicitas sono volati insulti e parole grosse, e tutto è iniziato per i dubbi mossi da Siffredi sull’eterosessualità di Felicitas. Per tutta risposta quest’ultimo gli ha raccomandato che è ora di ritirarsi e di andare in pensione. Max ha ribadito di essere comunque stato attaccato e di non aver iniziato la lite. Gli è però dispiaciuto essere stato preso da Siffredi per gay, in quanto non lo è.

Ha anche aggiunto che probabilmente Siffredi ha bisogno di fare il suo nome per rimanere attivo sui social. Secondo Max è meglio che le loro strade si dividono completamente e non ha più intenzione di sottoporsi a quello che sembra uno scontro.

Siffredi accusa Felicitas di aver incentivato i giovani con Diprè all’uso di cocaina

Dure sono state le parole di Rocco Siffredi verso Max Felicitas. Il porno attore ha subito risposto agli argomenti del rivale a tono. Ha detto infatti che lui insieme a Diprè ha incentivato i giovani al consumo di cocaina. L’argomento è scottante e la droga è una piaga sociale che riguarda soprattutto i giovani, che per Siffredi vanno tutelati.

Il porno attore ha detto che a confermare le sue parole ci sono i filmati. Dal canto suo Max ha replicato dicendo di non essersi mai drogato in vita sua. Ed è a questo punto che ha calcato la mano, dicendo a Rocco di ritirarsi e di andare in pensione. Siffredi lo ha ripreso e gli ha anche detto di metterla di imitare Sgarbi, ma ha nuovamente insistito sul fatto della cocaina.

Felicitas accusa Rocco di riempirsi di Viagra

Per Rocco Max e Diprè hanno sponsorizzato la cocaina per i ragazzi. Le parole del porno attore risultano molto gravi e se sono vene potrebbero scatenare il putiferio. Fra i due la lite continua e prende anche un’altra piega. Max Felicitas, dopo aver detto a Siffredi di ritirarsi, lo ha anche accusato di riempirsi di Viagra.

Queste parole hanno toccato sicuramente Rocco nel profondo, lui che ha sempre fatto vanto della sua virilità. Felicitas ha ribadito che non si tratta di una diffamazione, ma solamente della verità.