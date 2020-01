Bruno Barbieri Masterchef Italia 9: confessioni piccanti sui suoi rapporti intimi. Anche con uomini?

Il giudice di Masterchef Bruno Barbieri rivela non solo trucchi in cucina ma anche dettagli inediti sui suoi rapporti intimi, scopriamo cosa ha detto

I telespettatori italiani hanno conosciuto la rigidità di Bruno Barbieri nel suo ruolo di giudice a Masterchef, ma sanno poco della sua vita privata. Lo chef di origini bolognese, tuttavia, non è solo una persona inflessibile, ama infatti ironizzare e lo dimostra con le sue rivelazioni.

Lo abbiamo visto la scorsa settimana, quando ad una battuta del geometra siciliano Luciano, ha risposto con malizia. Il geometra aveva presentato un piatto particolare tipico della sua regione, titolato ‘a ‘dda cuosa’, che in siciliano vuol dire ‘a quella cosa.

Il concorrente ha aggiunto che per lui il significato lo attribuiva ad una cosa bella. Con malizia è intervenuto Barbieri che ha detto di stare pensando a qualcosa che non poteva menzionare. Luciano ha fermato Barbieri prima che potesse proseguire.

Le rivelazioni piccanti di Bruno Barbieri

Il comportamento di Bruno Barbieri in quella occasione ha rivelato come il giudice abbia La malizia come caratteristica della sua personalità. Pare infatti che anche sulla sfera sessuale sia audace e anche molto esigente. In una intervista rilasciata a Vanity fair qualche tempo fa ha rivelato di non avere mai avuto rapporti con uomini.

Tuttavia, ha rivelato di essersi trovato in varie occasioni in cui c’erano anche uomini. Una rivelazione piccante, che stupisce coloro che finora hanno conosciuto solo il lato inflessibile di Barbieri. Il giudice ha anche rivelato un dettaglio in cucina molto importante.

Ha detto che bisogna capire quello che si deve estrarre da una materia prima, quindi bisogna capire da dove viene il prodotto che si deve cucinare. Bisogna anche individuare gli elementi giusti da accostare. Insomma, si tratta di fattori determinanti per creare un piatto di successo.

Barbieri chef stellato carriera luminosa

Barbieri ha detto che questa sua filosofia gli ha fatto creare piatti che ancora oggi dopo trent’anni sono attuali e presenti nei suoi menù. Lo chef ha 58 anni, trenta dei quali passati in cucina. Barbieri per il suo recente compleanno ha ricevuto gli auguri dei fan sui social, e li ha ringraziati per questo.

Infatti, ha anche deciso di pubblicare un post in cui esprime tutta la sua gratitudine. Barbieri ha festeggiato il compleanno con un breve viaggio in Sud Africa e ha detto di essere molto felice del periodo che sta vivendo.