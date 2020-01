‘E’ nata…’: fiocco rosa a Striscia la Notizia, il lieto annuncio su Instagram da parte dell’ex velina Irene Cioni [FOTO]

L’annuncio della nascita della piccola Vittoria

Striscia la Notizia accoglie una nuova telespettatrice. Ebbene sì, l’ex velina Irene Cioni ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. A dare la lieta novella è stata la stessa ragazza attraverso un post sul suo account Instagram.

La neo madre ha postato una foto che mostra la neonata avvolta in una coperta rosa. L’ex protagonista del tg satirico ha annunciato l’arrivo della piccola Vittoria, dicendole che è la cosa più bella che le poteva capitare. Naturalmente una grande emozione per la Cioni e il suo compagno che hanno deciso di presentare la loro figlioletta ai follower. (Continua dopo il post)

La nuova vita dell’ex velina bionda del tg Striscia la Notizia

L’ex velina di Striscia la Notizia, Irene Cioni da circa tre anni sta insieme al suo compagno Giacomo, un imprenditore nel settore nautico. Dopo l’esperienza come velina nel tg satirico di Antonio Ricci, la madre della piccola Vittoria ha rivoluzionato la sua vita.

Infatti ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per lavorare come modella e influencer. Ma la sua mansione principale è quella di insegnante di yoga ed esercita tale professione in alcune palestre del capoluogo lombardo.

I difficili rapporti tra le ex veline Irene Cioni e Ludovica Frasca

Come tra Alessia Reato e Giulia Calcaterra, anche Irene Cioni ha interrotto i rapporti con l’ormai ex collega di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca. In un’intervista realizzata tempo fa l’influencer aveva detto che loro due non erano mai state amiche. In quell’occasioni la Cioni ha mostrato tutto il suo dispiacere perché le sarebbe piaciuto molto avere anche un rapporto che va al di la del lavoro.

L’insegnate di yoga ha affermato che ci ha provato più vote ma non c’è stato nulla da fare. Sembra proprio che le due non si sono mai trovate bene l’una con l’altra, e lei non si sa spiegare il perché. Quando nelle interviste raccontavano di essere in ottimi rapporti, entrambe dicevano delle grosse bugie.