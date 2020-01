Lorenzo Riccardi contro Carlo Pietropoli “sei uno St…zo”

L’ex tronista Lorenzo Riccardi apostrofa come “str****” il nuovo tronista di Uomini e Donne Carlo Pietropoli

Lorenzo Riccardi appella in malo modo Carlo Pietropoli, sfiorando la rissa sul trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show, Trono Classico, dopo aver parlato molto di Giulio Raselli, si sfiora la rissa in uno scontro tra Riccardo e Carlo Pietropoli.

Il tronista è uscito con le sue ragazze ma ha usato dei modi non proprio positivi. Infatti, subito si è scagliato nei confronti di Chiara perché non era particolarmente convinto della ragazza e delle sue azioni.

In trasmissione, si è rivolto in maniera assolutamente poco gentile verso di lei. Ecco perché l’ex tronista ha deciso di attaccarlo dandogli dello str**** e del cafone. C’è stata quindi una violenta lite tra i due, tanto che arriveranno a mettersi faccia a faccia proprio come se si stesse arrivando alle mani. La scena non è stata certo di esempio, né tanto meno positiva, per nessuno.

Lorenzo Riccardi e la reazione a Carlo Pietropoli

Per fortuna Lorenzo Riccardi non ha reagito come il tronista Carlo Pietropoli, quando sono arrivate le prime accuse. I due sono arrivati a sfidarsi faccia a faccia, in quello che poteva sembrare addirittura un duello.

Anche la giovane Chiara ha provato ad intervenire, ma alla fine non ha detto la sua opinione perché è stata intimata dal tronista a non parlare. La ragazza piuttosto, ha fatto sapere alla redazione di non vuole più partecipare al programma proprio perché il tronista non rispetta le donne. Lei non vuole avere più niente a che fare con lui.

Piuttosto, Carlo Pietropoli invece, nonostante la lite con l’ex tronista ha anche analizzato l’esterna fatta con Marianna. La bella ragazza sembra molto simile ad Elisabetta Gregoracci e forse, tra i due potrebbe scattare qualcosa di interessante.

L’ex tronista diventerà ufficialmente opinionista?

Secondo le ultime indiscrezioni, Lorenzo Riccardi prenderà il posto di Mario Serpa come opinionista della trasmissione di Maria De Filippi. Mentre nel trono Senior ci sono Tina Cipollari, Tinì Cansino e Gianni Sperti, per quanto riguarda la parte giovanile dovrebbe esserci l’ex tronista a fare i suoi commenti.

Di certo, le cose non sono iniziate nel migliore dei modi visto quello che p accaduto al trono di Carlo. Ora ci potrebbero essere dei risvolti sentimentali per il tronista che è in cerca dell’anima gemella e nel frattempo, sta facendo molto discutere per alcuni suoi atteggiamenti.