Luigi Mario Favoloso telefona a Barbara d’Urso: sono sparito per un motivo grave

Luigi Favoloso rassicura gli italiani attravero Barbara d’Urso e dice che è scomparso per motivi seri

L’imprenditore Luigi Favoloso telefona, prima della trasmissione, alla giornalista Barbara D’Urso e racconta i motivi della sua scomparsa, che sarebbero davvero molto gravi. In una lunga conversazione telefonica che si p tenuta prima nel talk show condotto da Barbara D’Urso, l’ex fidanzato di Nina Moric ha raccontato il perché del suo momento di pausa da tutti.

Infatti, ha spiegato che sta vivendo all’estero e vuole abbandonare quelle che sono le sue realtà quotidiane. Dallo scorso 29 dicembre 2019 si era allontanato da Torre del Greco, la sua città natale, facendo preoccupare un po’ tutti, in particolare la sua famiglia.

Infatti, la madre aveva presentato una denuncia per scomparsa ai Carabinieri della locale stazione ma, dopo 20 giorni, il ragazzo 32enne ha fatto di nuovo sapere sue notizie, illustrando le sue ragioni.

Luigi Favoloso e l’improvvisa “sparizione”

Nella telefonata fatta a Barbara D’Urso, Luigi Favoloso ha spiegato che ha un motivo molto grave che lo ha costretto ad allontanarsi dalla sua città natale. L’ex fidanzato di Nina Moric, ha chiamato dall’estero ed è lì che vuole restare. Quindi proprio perché ha dei problemi molto seri che non vuole raccontare però a tutti.

L’ex concorrente del Grande Fratello, alla conduttrice della trasmissione di Canale 5 ha spiegato che vuole ricostruire una vita completamente innovativa. La conduttrice non ha potuto mandare in onda la telefonata, ma ha rassicurato tutti circa le sue condizioni. Del resto, sono diverse le persone che si erano preoccupate del suo stato di salute, anche la stessa Nina Moric.

Il mistero sulla vita dell’imprenditore napoletano

Qualche giorno fa Nina Moric aveva detto di aver ricevuto un messaggio inquietante in cui c’era stata una minaccia nei suoi confronti e che secondo lei proveniva proprio dall’ex compagno, Luigi Favoloso. Da allora si era capito che l’allontanamento del ragazzo era stato volontario e quindi lo scenario era completamente cambiato.

Del resto, conversando con Barbara D’Urso, l’imprenditore 32enne napoletano ha fatto sapere di non voler più tornare in Italia, almeno in questo momento. Ciò, perché ha una problematica molto seria da risolvere ed è meglio se si tiene lontano dal Belpaese. Del resto neanche la famiglia ne era a conoscenza, ma ci ha tenuto a precisare che non era certo un modo per acquisire visibilità.