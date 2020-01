Selvaggia Roma contro Eliana Michelazzo: “Sei cattiva, fatti aiutare”

Selvaggia Roma si scontra con Eliana Michelazzo sui social network, scoppia la polemica per Daniele Bartolomeo

E’ scontro aperto tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo. Negli ultimi giorni, tra l’ex agente di Pamela Prati e l’influencer romana è partito un vero e proprio botta e risposta che sta raggiungendo dei livelli inaspettati. Secondo Eliana Michelazzo, infatti l’influencer Romana avrebbe intrattenuto una relazione clandestina con Daniele Bartolomeo, suo ex compagno.

In realtà però questa affermazione non è stata molto gradita, dall’ex concorrente di Temptation Island che quindi ha reagito in malo modo. Del resto, solo lei, dopo quello che era successo in merito al finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone, era rimasta vicina all’agente del mondo dello spettacolo.

Selvaggia Roma al veleno contro l’ex agente di Pamela Prati

Eliana Michelazzo aveva attaccato in maniera molto forte Selvaggia Roma, sui social network. Ha raccontato che sarebbe stata tradita dai due perché c’era una relazione clandestina tra l’influencer e Daniele Bartolomeo, quando lui era ancora fidanzato con la Michelazzo. Una dichiarazione che però ha scatenato l’ira di Selvaggia.

L’influencer romana ha fatto sapere che gli altri due non stavano più insieme, quanto piuttosto era soltanto l’ex agente del mondo dello spettacolo ad essere ancora convinta di essere fidanzata con lui.

La donna avrebbe, secondo Selvaggia, una vera e propria ossessione nei confronti del ragazzo che invece voleva semplicemente stare lontano dai riflettori e da lei. Se è vero che tra i due era nato un po’ di feeling, l’influenza però negato tutte le accuse ricevuto.

Volano gli stracci sui social network

Nel botta e risposta con Eliana Michelazzo, Selvaggia Roma tira in ballo anche altre ex clienti dell’agente del mondo dello spettacolo. Ovvero, ha parlato di Pamela Prati, Guenda e Pamela Perizzolo. Subito quest’ultima, si è sentita chiamare in causa, è intervenuta e ha voluto spiegare che lei non risponde a questo genere di provocazioni.

Del resto, a sua volta ha mosso nuove accuse nei confronti dell’influencer Romana che piuttosto lei considera un’opportunista e non è certo una persona con cui ha un’amicizia. Ha anche lanciato un’accusa poco chiara specificando qualcosa in merito a dei conti ad un Casanova che la donna dovrebbe saldare. Probabilmente la questione non finirà qui e ci sarà molto trash sui social da vedere!