Gemma Galgani lascia Uomini e Donne, nuova ‘assunzione’ a C’è Posta per te.

Gemma Galgani sarebbe stanca di Uomini e Donne ed avrebbe in procinto grandi novità. La dama da sempre innamorata dell’amore pare voglia voltare pagina, ma per quale motivo? Come tutti sanno per la torinese gli ultimi mesi all’interno del programma sono stati molto difficili.

Dopo essere ritornata a settembre chiudendo la conoscenza con Mario, Gemma ha frequentato prima Juan Pierre e di recente Juan Luis. Purtroppo con nessuno dei due ha trovato affinità e proprio con il cavaliere napoletano ha preso l’ennesima batosta. Infatti, come abbiano già visto pochi giorni fa, la Galgani ha voluto chiudere ogni tipo di rapporto non credendo più alle sue parole.

Gemma Galgani sarebbe stanca di Uomini e Donne

Gemma dopo il duro scontro con Juan Luis e le tantissime segnalazioni su di lui ha deciso di chiudere la conoscenza. Questo, però, è stato solo l’ultimo colpo che ha dovuto sopportare, e di conseguenza ha sofferto moltissimo.

La Galgani, infatti, aveva mostrato fin dal primo momento un interesse leale verso il napoletano tanto da provare anche un forte sentimento. Purtroppo, non è servita a niente neanche la nuova conoscenza con Marcello, chiusa anche questa dopo pochi giorni.

Secondo alcune indiscrezioni, Gemma dopo aver chiuso l’ennesimo rapporto con un cavaliere sarebbe pronta a sospendere la sua partecipazione a Uomini e Donne. Dalle sue storie su Instagram la dama è apparsa molto felice nel vedere il ritorno di C’è posta per te. Tanto felice da rispondere alle domande di alcuni fan che le hanno chiesto aiuto su come cercare l’anima gemella.

Maria De Filippi ingaggia la dama a C’è posta per te?

Proprio Gemma più volte ha spiegato di amare C’è Posta per Te e seguire Maria De Filippi ogni sabato sera. Sottolineando in particolare il modo in cui ‘Queen Mery’ riesca a far riappacificare le persone, confermando la sua professionalità.

Sembrerebbe in qualche modo proprio che Maria stia pensando di proporre alla Galgani un ruolo nel programma, proprio per non perdere un personaggio che le da molte soddisfazioni in termini di ascolti. Chissà se la bella torinese possa quindi diventare una postina o magari una stretta collaboratrice.

Intanto è già data per scontata la conduzione di Giortì sempre ideato da Maria de Filippi. Tutti questi impegni costringerebbero quindi la dama a lasciare il trono over. Cosa succederà?