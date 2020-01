Pamela Camassa in accappatoio, bellezza disarmante (FOTO)

La bella e affascinante Pamela Camassa in accappatoio mostra tutto il suo splendore, eccola nelle foto

Affascinante e bellissima, Pamela Camassa non si smentisce e in accappatoio appare più bella che mai. L’ex miss Italia ha un fisico perfetto e le sue forme sono evidenti negli scatti postati su Instagram. Compagna da moltissimi anni di Filippo Bisciglia, ex concorrente del GF, Pamela è una donna in gamba, oltre che bella.

E lo ha dimostrato partecipando ad Amici Celebrities, il nuovo programma della De Filippi andato in onda alla fine dell’anno appena trascorso. Vincitrice del format, la Camassa ha dimostrato di saper cantare e ballare e di sapersi muovere sul palco come poche sanno fare.

Tutti hanno potuto ammirarla e al contempo hanno anche apprezzato le sue doti fisiche, che non sono passate inosservate. Pamela ha infatti le curve al posto giusto e l’abbondanza c’è dove è necessaria. Per il resto il suo fisico è tonico e scattante e nei balletti ha fatto vedere quanto sia portata anche per la danza.

Pamela Camassa fa impazzire i fan con i suoi scatti

La partecipazione ad “Amici Celebrities” ha contribuito ad aumentare la sua popolarità e Pamela da allora è diventata una star del web. Quando pubblica i suoi scatti su Instagram i fan impazziscono e vanno in delirio.

L’ultimo che ha postato, quello con l’accappatoio addosso, è da brividi! Pamela si mostra infatti coperta solo da un piccolo accappatoio che mette le sue forme perfette in evidenza. La foto diventa virale e sono in tanti a farle i complimenti. La Camassa ha esordito in tv nella primavera del 2006, come valletta per Carlo Conti nel programma I raccomandati su Rai 1.

Chi è la Camassa

Nata a Prato il 22 aprile 1984, Pamela Camassa è una modella, attrice e ballerina italiana. Diplomata in ragioneria all’ITC Dagomari, è tifosa della Fiorentina, nel 2000 ha partecipato al film Via del Corso di Adolfo Lippi.

Nella pellicola ha rivestito il ruolo il ruolo della protagonista insieme a Ilaria Spada e Laura Chiatti. Vincitrice del titolo di “Miss Mondo Italia” nel 2002, viene chiamata per rappresentare l’Italia a Miss Mondo 2002.

La Camassa però ha rifiutato per protestare verso la condizione delle donne in Nigeria, che era il paese ospitante. Il suo posto venne preso da Susanne Zuber. Nel 2005 prese parte a Miss Italia, classificandosi al terzo posto.