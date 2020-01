Chiara Nasti, su tutte le furie con i suoi follower, assurdo il motivo

Chiara Nasti accusa i suoi follower e li offende: “Lavatevi”. Sostiene che il suo cane è più pulito di molti di loro

Si sfoga sui social network, Chiara Nasti dopo che era stata accusata per aver portato il suo cane al supermercato. Subito però, ha iniziato ad insultare anche alcuni suoi follower sfoggiando un po’ di eccesso di aggressività.

Addirittura nei confronti di alcuni follower ha risposto con dicendo “lavatevi”. Tutto è iniziato quando la bella influencer, si è sentita offesa perché qualcuno le aveva fatto notare che non è particolarmente igienico portare un cane al supermercato. Subito è scattata l’ira.

La ragazza si era messa in mostra proprio mentre faceva vedere questa sua passeggiata nel market con il suo cagnolino. La sua reazione è stata davvero furiosa, in quanto ha risposto ad alcuni follower “lavatevi” perché in realtà il cane sarebbe molto più pulito di loro. Le parole sono risultate però abbastanza offensive, tant’è che la questione è andata anche un po’ oltre.

Chiara Nasti e la furia per difendere il suo cagnolino

In alcuni suoi commenti Chiara Nasti, per rispondere a chi lo accusava di aver portato il cane al supermercato, ha anche specificato che lei gli lava i denti con lo spazzolino elettrico. Ha specificato poi, che lo lava di continuo e poi, ha offeso con accuse sull’igiene, alcuni follower. Ha detto che alcuni hanno i capelli pieni di olio, tanto che è possibile friggerci le patatine.

I fans non l’hanno presa in maniera positiva ed è iniziato un lungo battibecco. Di certo però, l’influencer non è famosa per la sua diplomazia. Anzi, forse è amata dal pubblico proprio perché dice tutto quello che pensa senza peli sulla lingua.

L’influencer senza peli sulla lingua

L’influencer Chiara Nasti, è famosa soprattutto per la sua competenza nell’ambito della moda. Sorella della tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, è già naufraga all’Isola dei famosi, ora è una di quelle maggiormente seguiti sui social network.

La bella Chiara però nonostante i suoi 22 anni, appare molto sicura di sé ed altrettanto aggressiva tant’è che quando l’hanno accusata e hanno messo in dubbio l’igiene del suo cane subito, non le ha mandate a dire. Questa reazione particolarmente rabbiosa, non è piaciuta ad alcuni suoi follower che l’hanno criticata togliendo anche il mi piace dal suo profilo sui social network.