Amber Heard dopo Johnny Depp, si innamora di una donna famosa (FOTO)

Amber Heard torna a far parlare di sé per il nuovo flirt con una donna del mondo del cinema

Amber Heard torna sotto i riflettori, dopo la lunga e tortuosa separazione da Johnny Depp, sia per risvolti giuridici che per i suoi nuovi amori. Arriva un altro scoop all’interno della battaglia legale che ha interessato i due ex coniugi.

L’attrice americana ha chiesto infatti, per l’ex marito una perizia psichiatrica in quanto sono arrivati ai ferri corti nell’ambito del divorzio. L’attrice sostiene di essere stata vittima di violenze da parte dell’uno per diversi anni.

I due si sono sposati il 3 febbraio 2015 e dopo 15 mesi però, avevano già rotto. Lei sostiene di essere stata vittima di violenze da parte dell’ex compagno, tant’è che in diverse occasioni ha anche pubblicato dei selfie in cui mostrava i segni della violenza che avrebbe subito dal noto attore hollywoodiano.

La donna chiede che Johnny Depp sia valutato da un punto di vista psichiatrico, ma in realtà però non ha certo incontrato l’appoggio del pubblico che è tutto a favore di Johnny Depp. Addirittura hanno chiesto di cancellarla dal film Aquaman 2 ed hanno raccolto 34mila firme per adesso. (Continua dopo la foto)

Amber Heard pubblica le foto della presunta violenza subita

La Heard dopo aver pubblicato le foto con i segni della presunta violenza subita da Johnny Depp, ha iniziato una battaglia legale con lui che ha messo in campo, praticamente, varie forze. Ora però torna a far parlare di sé, questa volta sottolineando che in realtà c’è una nuova fiamma nella sua vita.

Adesso infatti, avrebbe una storia d’amore con Bianca Butti, scenografa trentottenne. La star di Acquaman è stata ripresa mano nella mano e in atteggiamenti romantici con la donna. Secondo molti, queste immagini andrebbero a confermare la discussa storia d’amore.

Negli ultimi mesi era stata anche ritratta insieme ad altri presunte fiamme, come il miliardario Elon Musk, Andy Muschietti e Vito Schnabel. In merito alle accuse che ha ricevuto dalla donna, Johnny Depp ha detto piuttosto che era lei a picchiare lui e che aveva architettato tutto, solo per rovinarlo.

Divorzio e bisessualità: la doppia faccia dell’attrice

Intanto però in queste ore, a proposito di Amber Heard tutti i riflettori sono puntati soprattutto per capire se effettivamente c’è una storia d’amore con la scenografa.

L’attrice ha dichiarato in diverse occasioni di essere bisessuale, infatti già aveva avuto una relazione qualche tempo fa con Tasya Van ree. Intanto la causa di divorzio va avanti in maniera spedita e molto dolorosa per entrambi.