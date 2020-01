‘La patata bollente…’: Naike Rivelli seminuda in cucina, la ricetta erotica della polenta fritta [VIDEO]

Naike Rivelli e le provocazioni social

Senza ombra di dubbio Naike Rivelli non è una donna banale, infatti dietro a quelle foto e clip nella quale si mostra nuda sono nascosti dei messaggi ben precisi. Ricordiamo ad esempio le sue lotte contro il maltrattamento degli animali oppure per protestare contro il trash in televisione.

In questa seconda opzione sia la 45enne che la madre Ornella Muti hanno sempre manifestato il loro dissenso nei confronti dei contenitori di Barbara D’Urso. Ma nelle ultime ore la modella si è scatenata sul suo account Instagram postando un paio di foto senza biancheria intima, ma anche una video-ricetta.

La video-ricetta bollente realizzata dalla figlia di Ornella Muti

Ebbene sì, Naike Rivelli ha deciso di allietare i suoi follower prendendoli anche per la gola. Infatti, oltre ad ammaliarli con le sue nudità, nella giornata odierna ha deciso di preparare una cenetta succulenta. A farle da aiuto chef è una sua cara amica che, per non farle un torto si è presentata anch’essa mezza svestita.

L’obbiettivo della figlia di Ornella Muti era quella di preparare la polenta fritta con le patate bollenti. E a proposito di quest’ultima affermazione, sotto la clip sono arrivate dei commenti col doppio senso. Quindi la 45enne ha mostrato i vari ingredienti ed accessori per realizzare la pietanza ma i seguaci sono rimasti incantanti dalla sua mise.

L’attrice, infatti, si è presentata con della lingeria trasparente in grado di mostrare più del dovuto. Naturalmente il filmato in questione ha ricevuto un grandissimo successo con tanto di likes e commenti positivi e ironici. (Continua dopo il video)

La vita privata di Naike Rivelli

La vita sentimentale di Naike Rivelli è molto tormentata. La 45enne è diventata madre di Akash e nel 2002 è convolata a nozze l’attore tedesco Manou Lubowski. Dopo alcuni mesi si sono lasciati e nel 2008 è arrivato il definitivo divorzio. Due anni dopo la figlia di Ornella Muti ha annunciato di essere bisessuale. Al momento non sappiamo se è impegnata sentimentalmente.