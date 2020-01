‘Mi metto a nudo…’: Romina infiamma i social, ecco cosa farà la figlia di Al Bano

Romina è pronta per una nuova avventura. La figlia di Al Bano dopo aver superato qualche piccola difficoltà sembra aver raggiunto il proprio equilibrio. A quanto pare, la giovane Carrisi volerà in spagna per un progetto davvero speciale. Spesso, come lei stessa ha raccontato si è trovata a dover fare i conti con il proprio cognome sentendo il peso e la responsabilità di un successo assicurato.

Romina pronta per un nuovo progetto

Romina Carrisi è pronta a rimettersi in gioco ed affrontare nuove sfide. La giovane, proprio come sua madre,è attratta dall’arte, motivo per cui si è dedicata molto alla fotografia.

Recentemente, infatti la ragazza ha presentato una sua mostra fotografica, intitolata ‘Stanza’. Si tratta per l’esattezza della sua sesta mostra ma in questo caso, la presentazione è diversa dalle altre. Nello specifico è molto più intima e Romina ha deciso di mettere in evidenza la propria personalità mettendo a nudo la sua anima. (Continua dopo il post)

Inoltre, tra i suoi scatti, postati su Instagram una Storia ha suscitato molta curiosità da parte dei fan, ovvero una didascalia dove ha scritto di ballare anche lei il flamenco con la tv spagnola. Dopo tale dichiarazione, in molti hanno ipotizzato che Romina è pronta a conquistare anche la Spagna.

La figlia di Al Bano inizia una nuova vita in Spagna

A conferma del trasferimento di Romina e di questo nuovo inizio c’è anche la dimostrazione della famiglia Carrisi, che è entrata a far parte della Alfin Producciones, importante agenzia spagnola. La giovane sembra pronta dunque a lasciare l’Italia e a iniziare questo nuovo progetto.

In una recente intervista, come già anticipato in precedenza, ha raccontato di aver superato dopo tanti anni un grande dolore. A causa della fama dei suoi genitori si è sempre sentita inferiore al suo cognome e solo adesso ha imparato ad avere fiducia in se stessa. Grazie anche all’aiuto di uno specialista oggi è in grado di guardare al futuro con positività e speranza, senza avere più quel magone interiore.