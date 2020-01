Justine Mattera atomica sul tavolo, apre la vestaglia e mostra un seno nudo: ‘Prendete…’ [FOTO]

Justine Mattera continua a condividere sue foto seminude

Justine Mattera non ha paura delle critiche, anzi sembra proprio che la rafforzano continuando dritta per la sua strada. Qualche ora fa la soubrette italo-america ha lasciato a bocca aperta i suoi follower per un paio di scatti dal sapore bollente. E pensare che qualche settimana fa a Pomeriggio Cinque diceva ce il marito era arrabbiato per degli shooting fotografici senza biancheria intima.

Stiamo parlando di Fabrizio Cassata, imprenditore di origine siciliana con cui ci ha concepito due figli. Tuttavia l’ex moglie di Paolo Limiti sembra inamovibile affermando che si tratta solo di immagini artistiche.

La soubrette italo-americana mostra il suo décolleté

Qualche ora fa Justine Mattera è tornata attiva sul suo seguitissimo account IG con degli scatti sensuali. Nello specifico la 48enne, portati magnificamente, ha realizzato uno shooting per un noto fotografo e poi ha deciso di allietare i seguaci.

In che modo? Mostrandosi in una versione provocante, ossia con un paio di stivali lunghi fino alle gambe, color nero e lucidi. Mentre nella parte superiore una camici bianca con delle lavorazioni particolari che in parte è sbottonata.

E proprio lì è caduto l’occhio del popolo del web che ha ammirato il décolleté nudo della showgirl americana. Infatti quest’ultima non indossa nessun reggiseno. Inoltre la donna è seduta con le gambe accavallate su un tavolo rendendo le immagini sublimi. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

E’ inutile dire che i suoi follower sono andati in visibilio, soprattutto quelli di sesso maschile. Il post in questione, infatti, in pochissimo tempo ha raccolto migliaia di likes per non parlare dei commenti che vi si leggono sotto.

Oltre ai complimenti per la sua bellezza fisica, degli utenti le hanno fatto notare la posizione bollente adottata per le foto. Ovviamente non sono mancate le solite critiche da parte dei leoni da tastiera che non perdono tempo ha riempirla di insulti. Inoltre le consigliano di cambiare mestiere per rispetto ai suoi due figli.