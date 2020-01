Chiamato il dottore dopo la caduta, grande paura per Lorella Cuccarini: incidente per la figlia Chiara

Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini si fa male giocando a calcio

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo è contenuto un articolo che parla di un incidente ai danni di Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini. A quanto pare la ragazza è caduta mentre stava facendo sport, precisamente giocava a calcetto. Tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti si legge questo titolo: “La figlia di Lorella Cuccarini si sente male sul campo da calcio e piange per il dolore”.

Inoltre si legge che la conduttrice de La vita in diretta era presente quando la consanguinea si è fatta male, infatti seduta dagli spalti ha immediatamente gridato per chiamare i soccorsi. Per la cronaca la ragazza gioca per la squadra femminile della Roma.

Lorella Cuccarini parla del calcio femminile

Per fortuna nessuna grave conseguenza per Chiara. Infatti la figlia di Lorella Cuccarini dopo la caduta si è ripresa in fretta e ora sta bene. Nel magazine Nuovo, però, sono riportate alcune affermazioni fatte dalla giovane sportiva rivelando che in passato sua madre le aveva chiesto di provare di fare danza classica, hip hop e breakdance.

Mentre la conduttrice dell’attuale stagione de La vita in diretta ha detto che è venuta a conoscenza del calcio femminile solo grazie alla figlia. Prima, infatti, non sapeva che ero uno sport così bello anche se è molto bistrattato rispetto alla categoria maschile. Poi ha fatto un appello, ovvero che le calciatrici del nostro Paese venissero considerate come avviene da tempo nel resto d’Europa.

L’aumento degli ascolti de La vita in diretta di Cuccarini e Matano

Nell’articolo riportato dal periodico Nuovo, inoltre si parla degli incrementi d’ascolti de La vita in diretta. I due conduttori, Alberto Matano e Lorella Cuccarini dopo una partenza con molte difficoltà, ora sono riusciti a trovare un loro pubblico.

Tuttavia, lo storico format della rete ammiraglia della tv di Stato non riesce a battere Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque. Quest’ultima sembra essere la regina incontrastata di quella fascia oraria.