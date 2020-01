Terence Hill, conoscete il figlio? Chi è il primogenito di Don Matteo [FOTO]

Terence Hill è tornato sul piccolo schermo e veste, per la gioia dei tanti fan, nuovamente i panni dell’amatissimo Don Matteo. Dell’attore si conosce poco, la sua vita privata è sempre stata molto lontana dai riflettori. Sono infatti molti a non sapere che ha un figlio che gli somiglia tantissimo. (Continua dopo la foto)

Chi è il figlio di Terence Hill

Si chiama Jess ed è nato dalla relazione con l’attrice Lori Zwicklbauer. Ha seguito le orme di famiglia, è un affermato sceneggiatore. I due si somigliano tantissimo ed hanno uno splendido rapporto. (Continua dopo la foto)

La morte del figlio dell’attore

Terence Hill negli anni ha dovuto far fronte ad un dolore fortissimo: quello per la perdita di suo figlio Ross, deceduto anni nel 1990 a soli 16 anni dopo un brutto incidente stradale avvenuto a Stockbridge, nel Massachussetts. Il tragico evento ha spinto l’attore a ritirarsi dalle scene per circa 10 anni, un allontanamento terminato proprio grazie a Don Matteo.

I venti anni di Don Matteo

La fiction Don Matteo ha festeggiato i venti anni di messa in onda. Un successo che non si arresta, ma che porta a casa sempre più consenti e certezze. La prima puntata della serie tv della rete ammiraglia, andata in onda il 7 gennaio del 2020, ha registrato ascolti record: 7 milioni e cinquemila telespettatori e 36 % di share. Un ennesimo trofeo per il cast che si riconferma una squadra vincente.

L’amicizia tra Terence Hill e Nino Frassica

Il set è diventato una grande famiglia e sono proprio i protagonisti principali ad aver intrecciato un legame speciale. Terence Hill e Nino Frassica sono diventati molto amici e la sinergia che c’è tra di loro non può che giovare al lavoro.

Intanto, la dodicesima edizione è appena iniziata e secondo i rumors si sta già pensando a quella successiva e, perchè no, al debutto sul grande schermo di Don Matteo.