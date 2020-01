Assume Viagra per tori e finisce direttamente in ospedale

Il Viagra è un farmaco che ormai tutti conosciamo benissimo. Dal momento stesso in cui ha fatto la sua comparsa, ha suscitato l’interesse di tutti, specie degli uomini.

Risaputo, infatti, come la classica pillola blu aiuti gli uomini ad avere prestazioni sessuali ai massimi livelli massimizzando l’erezione e la durata del rapporto. Ma cosa accade se si fa un uso errato di questo farmaco miracoloso?

Viagra per tori manda un uomo in ospedale

L’ultima vicenda inerente l’assunzione errata del Viagra da parte di un uomo ci giunge direttamente da una piccola città messicana, Veracruz. Proprio qui, un uomo di cui non è noto il nome, preparatosi per un incontro amoroso con la donna dei suoi sogni, decide di stupirla nel dopo cena. Ed ecco l’idea: assumere una compressa di Viagra. Ma attenzione, non ci stiamo riferendo alla pillola destinata al consumo umano ma ad una compressa utilizzata per i tori.

L’uomo, dunque, prende il Viagra che normalmente gli allevatori messicani somministrano ai propri animali per favorire gli accoppiamenti nella stalla. Il risultato va di certo oltre le aspettative del malcapitato la cui erezione dura per ben 3 giorni.

La vicenda ha trovato il suo epilogo al vicino ospedale dove l’uomo, dopo aver spiegato l’accaduto, è stato operato urgentemente dai medici. Se, infatti, la situazione si fosse protratta ulteriormente, il messicano avrebbe dovuto dire per sempre addio al proprio organo genitale. Le conseguenze, dunque, sarebbero potute essere irreversibili.

Ma non è la prima volta che accade

Non è la prima volta che un uomo finisce in ospedale dopo aver assunto il Viagra o, in generale, uno stimolante sessuale. Diversi i casi che ci sono stati raccontati negli ultimi anni e, proprio qualche mese fa, anche un volto noto del jazz internazionale è stato coinvolto in una vicenda simile.

Emblematico, infatti, il caso di Danny Polaris, finito al pronto soccorso dopo un’erezione che durava da ben 15 giorni. Nonostante i medici siano chiari in merito, e nonostante l’acquisto del Viagra andrebbe fatto dopo aver consultato il proprio specialista di fiducia, sono troppi gli uomini che effettuano l’acquisto online senza prescrizione. Ed i risultati, poi, non si fanno purtroppo attendere.

Utilizzare il Viagra nei trapianti di midollo osseo?

Una notizia importantissima sul Viagra e sul suo utilizzo è arrivata, nei giorni scorsi, da uno studio effettuato in America. In base a quanto emerso, il farmaco sarebbe molto utile anche nei casi di trapianto di midollo osseo.

L’iter che ha portato alla scoperta non è ancora chiaro del tutto, ma pare che dilatando i vasi sanguigni, il farmaco aiuti ogni cellula staminale ad entrare più velocemente in circolo nel sangue per essere catturata più rapidamente ed ottimizzare i tempi nei trapianti di midollo osseo.