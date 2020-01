Uomini e Donne, Andrea e Teresa in studio, lui è disperato: ecco cosa è successo (VIDEO)

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata arricchita dall’ingresso in studio di due vecchie conoscenze, ovvero, Andrea e Teresa. La De Filippi ha mandato in onda un filmato contenente i momenti più salienti del loro percorso e poi li ha fatti accomodare.

I due protagonisti sono apparsi profondamente emozionati, specie la Langella. Ad ogni modo, hanno raccontato del loro amore ed hanno fatto anche un annuncio importantissimo che ha lasciato tutti senza parole.

L’annuncio di Andrea e Teresa a Uomini e Donne

Andrea e Teresa stanno proseguendo serenamente la loro storia d’amore al di fuori dai riflettori di Uomini e Donne. Circa un mese fa hanno raggiunto un traguardo importante, ovvero, sono andati a vivere insieme a Milano. La capitale della moda doveva essere il loro punto d’incontro, considerando che la distanza ha sempre reso difficile la loro relazione.

Il destino, però, ha voluto giocare un brutto scherzo che metterà duramente alla prova la loro storia. Nel corso della puntata, infatti, Teresa ha annunciato che per questioni lavorative si troverà a trascorrere molto tempo a Roma.

Il riferimento pare sia legato al nuovo incarico come conduttrice di un programma radiofonico su Radio 105. Ad ogni modo, nonostante la Langella stia coronando uno dei suoi sogni più grandi, la lontananza dal suo fidanzato la spaventa molto.

Maria De Filippi nota che Dal Corso è distrutto

Il più provato da questa situazione, però, è sembrato l’ex corteggiatore. La padrona di casa, infatti, gli ha chiesto di esprimere la sua opinione in merito e il ragazzo non ha esitato a palesare le sue preoccupazioni. La conduttrice, quindi, ha messo in evidenza come sembri “disperato” per questa situazione.

Andrea, però, ha raccontato agli spettatori di Uomini e Donne di essere molto fiero di Teresa e di essere disposto a superare anche questa ennesima prova del destino. Nel frattempo, l’esperienza in Radio della Langella pare stia procedendo a gonfie vele. La ragazza si sta trovando molto a suo agio con il team con cui sta lavorando e anche la storia con Andrea, almeno per il momento, sembra non essere stata scalfita dalla lontananza.