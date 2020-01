Oroscopo Paolo Fox del 17 gennaio: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 17 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per ogni segno zodiacale. Giornata complicata per il segno del Cancro. Le persone del Leone devono chiarire alcune cose in famiglia e nei rapporti con gli altri. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per tutti i simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 17 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata faticosa. Anche se i pianeti sono ancora dissonanti, per voi non è un grande problema purché affrontiate le cose con calma. Intorno avete persone che non riescono a capire le vostre esigenze ma per portare avanti alcuni progetti, dovete aspettare la primavera.

Toro – Questo è un venerdì importante ma nel weekend ci saranno conflitti. In questo momenti siete divisi in due parti: da una parte vorreste chiarire alcune cose che riguardano l’amore; dall’altra vorreste superare gli ostacoli. Ci sono persone che vi tengono testa, attenzione con i segni Bilancia e Scorpione.

Gemelli – Questo weekend funziona meglio rispetto all’inizio settimana. L’oroscopo di Paolo Fox spera che tutte le vostre incertezze e tensioni, nate tra lunedì e mercoledì, possano essere chiarite entro domenica. Venere e Marte dissonanti, spesso vi rendono polemici in amore e nelle amicizie.

Previsioni astrologiche giornaliere da Cancro a Vergine

Cancro – Questa è la giornata più complessa della settimana. L’influenza della Luna vi stanca un po’. Chi, da qualche tempo, ha avuto un malessere, ora potrebbe risentirlo ancora di più. Weekend piacevole, solo se lo passate in compagnia dei vostri cari.

Leone – In famiglia e nei rapporti con gli altri ci sono delle ombre da chiarire entro domenica. In questo venerdì avete diverse opposizioni planetarie da superare, solo quella di Venere è stata già risolta. Se agli inizi di questo mese c’è stata una crisi d’amore, ora non c’è più.

Vergine – In questo fine settimana può nascere una bella emozione. I rapporti che vivete sono forti, anche se in amore c’è qualcosa da rivedere. Molte coppie sono in crisi per la lontananza o per il troppo lavoro. Una pausa di riflessione è obbligatoria.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche in questo periodo Giove e Saturno sono dissonanti e non è una cosa difficile da gestire. Certo provoca dei ritardi ma voi siete persone piuttosto comprensive e determinate, e quando decidete di fare una cosa, vi prendete il vostro spazio.

Scorpione – È un fine settimana in crescita, anche perché nella giornata di sabato la Luna entrerà nel vostro segno. Tra venerdì e domenica vi sentite in dovere di fare cose importanti e dire solo cose che contano. La chiarezza in amore non guasta e, quindi, è probabile che stiate cercando qualcosa in più; l’importate è recuperare un buono stato fisico.

Sagittario – Anche se avete voglia di avventura, non dovete complicare il vostro rapporto d’amore. Avere due storie contemporaneamente non è mai una buona idea. È un periodo che richiede più attenzione del solito. Entro domenica potete recuperare emozioni positive.

L’oroscopo di Paolo Fox del 17 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa Luna dissonante può creare qualche disagio ma nulla può turbare la vostra ambizione, soprattutto negli uomini che cercano sempre di avere un ruolo importante. Nel weekend l’amore si risveglierà.

Acquario – Con Luna e Marte favorevoli c’è una buona lungimiranza che riguarda i sentimenti. Fate attenzione alla fatica, che può tornare a farsi sentire nella giornata di domenica. Se c’è un malessere di stagione che non siete riuscite a debellare, è normale che voi viviate nel caos.

Pesci – Le persone ambigue, che hanno due storie in ballo, presto dovranno fare chiarezza. In realtà siete talmente sensibili che vorreste vivere con qualche certezza in più. Nei rapporti di lunga data ci sono molte perplessità e sarà necessario essere più chiari. Se la persona che vi sta vicino tira troppo la corda, questo si potrebbe spezzare, soprattutto in primavera. In campo professionale potete far delle nuove richieste.