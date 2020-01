Veronica Ursida svela segreti su Uomini e Donne: “Ho scelto di non umiliare” (FOTO)

Continuano le polemiche sul trono over di Uomini e Donne, ad infiammare gli animi, questa volta, è stata Veronica Ursida, ex di Armando Incarnato. Nel corso della precedente messa in onda, il cavaliere è stato messo alle strette da Maria De Filippi allo scopo di chiarire la sua situazione sentimentale al di fuori delle telecamere.

A tale scopo, infatti, la padrona di casa ha chiesto di far venire in studio la presunta fidanzata di Incarnato. Quest’ultimo ha accettato, ma i misteri sembrano non essere finiti qua. Veronica, infatti, ha pubblicato una IG Stories in cui ha parlato dell’esistenza di alcuni segreti di cui è a conoscenza davvero molto compromettenti.

Uomini e Donne: l’intricato caso di Armando Incarnato

Il trono over continua a dare grosse soddisfazioni ai telespettatori. In questi giorni si sta consumando un vero e proprio giallo su Armando Incarnato. Il cavaliere, infatti, è stato accusato di avere una storia al di fuori del programma. Lui, però, in studio si è difeso dicendo che la donna in questione sia solo la sua ex fidanzata, con la quale aveva un’attività lavorativa in comune.

La De Filippi, però, non è sembrata credere completamente a tale versione dei fatti, pertanto ha chiesto ad Incarnato di portare in studio questa persona. Ad ogni modo, a gettare nuove ombre sul caso più intricato di Uomini e Donne è stata Veronica Ursida. L’ex di Armando, infatti, su Instagram ha pubblicato una frase molto ambigua nella quale ha menzionato alcuni segreti.

L’ambiguo post di Veronica Ursida

La donna ha detto di essere di indole buona, per tale ragione preferisce tacere invece di umiliare le persone. Veronica ha ammesso di essere a conoscenza di alcune informazioni che potrebbero ferire molto determinati soggetti. Il motivo risiede nel fatto che è convinta che nella vita bisogni seminare il bene, invece del male.

Ad ogni modo, dopo questo post di Veronica Ursida, tutti i fan di Uomini e Donne hanno cominciato a farsi delle domande. Cosa avrà voluto dire la donna con queste espressioni? A quali segreti sta facendo riferimento? La maggior parte delle persone crede, ovviamente, che si tratti di una frecciatina rivolta al suo ex Armando Incarnato.