‘Avviso la Polizia…’: Tiberio Timperi furioso, scatta la denuncia dopo il furto

Creato un profilo fake su Facebook con le foto di Tiberio Timperi

Ebbene sì, Tiberio Timperi è rimasto coinvolto in una vicenda molto spiacevole. In pratica gli hanno rubato alcune foto sui social network per creare un nuovo profilo Facebook. Ma l’account in questione non era a nome del conduttore di Uno mattina in Famiglia, ma Landry Desilias.

A rendere nota l’intera vicenda è stato lo stesso artista romano attraverso un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Inoltre il professionista della Rai ha postato anche il finto account con tanto di foto che gli sono state sottratte.

Tuttavia Timperi ha ironizzato dicendo che come la Settimana Enigmistica vanta di tante imitazioni. Un commento che in pochissimo tempo ha trovato l’approvazione dei suoi follower.

Monica Setta come il collega Timperi: creato un profilo falso col suo nome

Non è la prima volta che accade una cosa del genere, ovvero che dei personaggi dello spettacolo vengono rubate delle foto per creare degli account falsi sui social network. Questa volta a pagarne le conseguenze è stato Tiberio Timperi. Per questa ragione da tempo la trasmissione di Rai Tre, Chi l’ha visto? si occupa di tale tematica. In che modo?

Creando un vero e proprio database dove sono contenuti tutti gli scatti che sono stati sottratti in modo illegale a persone famose e non. Inoltre, qualche giorno fa l’altra conduttrice di Uno mattina in Famiglia ha denunciato una fatto simile.

Infatti sui social è apparso un account fake con il suo nome ma nessuna foto. Intanto l’ex conduttore de La vita in diretta si è chiesto chi potrebbe nascondersi dietro, resta il fatto che ha denunciato tutto alla Polizia Postale.

Il grande successo di pubblico di Unomattina in Famiglia

In conclusione, Tiberio Timperi sul suo profilo Instagram ha scritto che ormai il cybercrime è diventata la nuova frontiera. Nel frattempo il conduttore romano e la collega pugliese Monica Setta si godono il successo inatteso di Unomattina in Famiglia il programma del fine settimana di Rai Uno.