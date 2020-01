Un posto al sole, spoiler 17 gennaio: Renato e Otello ancora in guerra

Venerdì 17 gennaio ritroveremo i nostri amici di Palazzo Palladini con un nuovo appuntamento di Un posto al sole. La longeva soap opera made in Italy si rinnoverà con la puntata numero 5420 e gli spoiler in merito sono avvincenti. Marina sarà in preda ad una crisi mentre Filippo sarà estremamente preoccupato per la moglie. Infine, Otello e Renato ne combineranno un’altra.

Un posto al sole anticipazioni venerdì 17 gennaio 2020

Marina vivrà dei momenti a dir poco travagliati in quanto sarà in attesa di una risposta da parte di Valerio sulla questione delle quote dei Cantieri da cedere. Ma per la Giordano i problemi saranno destinati ad aumentare per via di Fabrizio. Quest’ultimo, dopo il duro scontro con lo zio Sebastiano, sarà determinato a dimostrare a Marina che la ama veramente.

La situazione familiare della famiglia Sartori-Cirillo sarà molto complessa dato che la donna si troverà all’estero e ben distante da suo marito. Dopo aver appreso del tradimento di Filippo, Serena ha preso la decisione di staccare la spina e allontanarsi dall’uomo che ha sempre amato. La donna però, si è portata via anche la loro figlia Irene.

Durante la puntata di venerdì 17 gennaio si parlerà anche di Renato e Otello i quali non sembrano riuscire a ritornare in buoni rapporti. I due uomini si ritroveranno a battagliare mettendosi rispettivamente i bastoni tra le ruote. A quanto pare, nemmeno gli interventi di Silvia, Michele, Raffaele e Guido andranno a buon fine. Nella prossima settimana, dopo la consueta pausa del weekend, vedremo Fabrizio prendere una decisione a dir poco clamorosa.

Giulia interverrà nella questione di Marcello ma quest’ultimo sparirà per un po’ di tempo. Serena, a Berlino, farà un incontro inaspettato che lascerà i telespettatori a bocca aperta. Tutto questo avverrà mentre Filippo si ritroverà a sperare con tutte le sue forze che la moglie lo perdoni per il tradimento.

Prossimamente l’attenzione tornerà a focalizzarsi anche su Arianna la quale patirà l’assenza di Andrea Pergolesi. A confortare la donna ci penserà Samuel che cercherà di farla sorridere in tutti i modi. L’aiuto chef avrà dei problemi con Patrizio Giordano e risulterà abbastanza improbabile che i due possano riuscire ad andare d’accordo.