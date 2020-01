GF VIP, la fidanzata di Licia Nunez sbotta contro Fernanda Lessa: “Drogata, alcolizzata”

Altra polemica si sta consumando all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Al centro dell’attenzione, questa volta, ci sono finite Licia Nunez e Fernanda Lessa. Quest’ultima non ha molto gradito la nomination della Nunez, per tale ragione si è lasciata andare ad un duro sfogo.

La donna ha finto di non ricordare il nome della sua compagna d’avventura e l’ha definita solo con l’appellativo “lesbica”. Questo atteggiamento, però, non è affatto piaciuto a Barbara Eboli, fidanzata di Licia, la quale non ha esitato a sbottare contro la concorrente.

Licia Nunez nomina la Lessa

La puntata di ieri del GF VIP è stata molto movimentata. Altro elemento molto esilarante è stato quello delle nomination. Licia Nunez ha ricevuto i voti di Antonella Elia e di Fernanda Lessa, per questo ha rischiato di finire al televoto. Elisa De Panicis, però, si è accaparrata ben tre nomination, sorpassando la sua compagna d’avventura e finendo lei sotto il giudizio del pubblico.

Il motivo per il quale l’ex di Imma Battaglia ha nominato la sua coinquilina risiede nel fatto che non sopporta molto alcuni suoi comportamenti. La Lessa, infatti, è come se alternasse spesso dei momenti di calma a atti di nervosismo che non sembrano avere un senso logico.

Le accuse di Fernanda e l’intervento della Eboli

Ad ogni modo nonostante il pericolo scampato, però, la modella non ha affatto gradito il gesto della Nunez al punto che si è duramente scagliata contro di lei. Durante una conversazione con Michele Cucuzza e Andrea Montovoli, la concorrente ha etichettato Licia con l’appellativo “lesbica”.

Il suo tono, però, è sembrato fortemente offensivo, per tale ragione, la fidanzata dell’attrice ha sentito la necessità di intervenire attraverso i social. Barbara Eboli, infatti, ha pubblicato alcuni contenuti su Twitter in cui ha difeso la sua compagna Licia Nunez e si è sfogata contro Fernanda Lessa. In particolar modo, la donna ha fatto leva sul passato da tossicodipendente chiamandola con appellativi poco eleganti.

La protagonista si è retoricamente domandata come avrebbe reagito la Lessa se l’avessero chiamata drogata e alcolista. Tali dichiarazioni verranno sicuramente mostrate alla diretta interessata nel corso della prossima puntata del GF VIP. Come reagirà?