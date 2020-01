Barbara D’Urso e Michele Carfora, la verità sulla separazione: lei ha mentito…

Barbara D’Urso negli ultimi anni è diventata una vera e propria macchina da guerra, diventando una delle presentatrici più amate sul teleschermo. Prima Pomeriggio 5, poi Domenica Live ed infine Live Non è La D’Urso, questi sono solo alcuni dei programmi della conduttrice napoletana che ogni giorno portando grandi ascolti alla rete ammiraglia.

Barbara oltre ad essere seguita in tv è amatissima anche sui social… Sulla sua vita privata, la D’Urso parla sempre pochissimo e più che aprirsi su se stessa cerca sempre di farlo fare agli altri. In tanti, infatti, si sono chiesti chi è il suo ex marito che per anni le ha fatto battere il cuore.

L’addio tra Barbara D’Urso e Michele Carfora

Barbara D’Urso e Michele Carfora sono stati insieme dal 2002 al 2006. Il loro anche se è durato soli quattro anni è stato un amore bello, passionale e soprattutto intenso tanto da decidere di convolare a nozze. Purtroppo, il motivo della loro rottura lo ha spiegato lo stesso ballerino in una vecchia intervista affermando che entrambi si sono lasciati in un modo civile.

Barbara le chiese di non divulgare subito la notizia per rispetto dei figli e per prepararli alla notizia. Nel luglio del 2006, però, degli scatti fotografici inchiodarono l’uomo, beccandolo con una donna. Barbara, all’epoca non prese le sue difese spiegando che si erano già separati mesi prima, ma al contrario si fece fotografare sotto un’insegna particolare ‘separazioni e divorzi’.

Gli altri amori della D’Urso

Barbara D’Urso, almeno come dichiara lei adesso, è single. Nel corso della sua vita, però, ha avuto diversi flirt e tanti con personaggi dello spettacolo. Tra i più nominati ricordiamo Vasco Rossi, on l’attore Fabio Testi, Stefano Bettarini, Marco Rustichelli e l’imprenditore Pier Paolo Pizzimbone.

Tra tutte le sue relazioni, molto importante è stata l’unione con Mauro Berardi con la quale ha avuto anche due figli. Oggi, come detto in precedenza Barbara è una donna libera ma poche settimane l’ex gieffino Alberto Mazzetti ha svelato di aver avuto un incontro molto particolare con la donna. Lei ha sempre