Wanda Nara da censura, sotto il cappotto niente: lo spacco inguinale mostra tutto (FOTO)

Wanda mostra la sua farfallina come Belen

Wanda Nara poche ore fa si è davvero superata con uno scatto da bollino rosso. In pochi minuti, infatti, la sua fotto accanto alla Tourre Eiffelle di Parigi ha infiammato il web.

Mettendosi in posa con le gambe aperte, la compagna di Icardi si è mostrata in tutto il suo splendore, senza aver paura di critiche o altro. Di certo non è la prima volta che la donna posta foto succinte o tanto meno

L’amore per il lavoro e la famiglia

Negli ultimi mesi Wanda Nara sembra davvero aver ‘rubato’ il posto a numerose show girl dello spettacolo. Oltre ad essere mamma di 5 figli, la splendida argentina segue suo marito con il ruolo di Procuratore e da poche settimane la troviamo anche come opinionista al Grande Fratello Vip.

Proprio durante la diretta del reality, la modella ha spiegato come non è semplice essere madre e lavorare contemporaneamente, soprattutto con tanti bambini da portarsi dietro. Dopo la separazione da Maxy Lopez, Wanda è ritornata in Argentina ma nonostante tutto non si è mai fermata davanti a nessun ostacolo.

Lo stesso è accaduto anche nell’ultimo anno dove si è vista costretta a viaggiare di continuo tra Parigi e l’italia… Molto desiderata dagli uomini, ma apprezzata anche dalle donne, la 33enne poche ore fa si è davvero superata mettendo in mostra la sua parte intima.

Wanda Nara questa volta ha davvero esagerato. Come già anticipato in precedenza, la compagna di Maurito Icardi si è lasciata immortalare in uno scatto davvero bollente che mostra tutta la sua sensibilità. Dietro di lei il simbolo della città dell’amore Parigi e la magnifica Torre Eiffel.

Come al solito è riuscita a lasciare tutti senza fiato sopratutto chi la segue. Nello scatto in questione la ritroviamo con addosso solo un cappotto in pelle aperto e per rendere ancora tutto più sexy si è messa in posa mostrando la sua farfallina. proprio come Belen ai tempi del Festival di Sanremo, anche Wanda non è passata inosservata e nel giro di pochi minuti l’immagine ha ottenuto più di 100 mila click.