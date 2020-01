Uomini e Donne, anticipazioni 17 gennaio: l’annuncio di Giulio Raselli

Secondo ed ultimo appuntamento settimanale del Trono classico di U&D

Dopo la puntata movimentata di ieri pomeriggio, oggi alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori avranno la possibilità di vedere il secondo ed ultimo appuntamento del Trono classico di Uomini e Donne. In studio troveremo per l’ultima volta Giulio Raselli che lunedì sceglierà in diretta tra Giovanna e Giulia.

Ma ci saranno anche Carlo che ha avuto una forte discussione con l’opinionista Lorenzo Riccardi per via del suo atteggiamento con le corteggiatrici, e la nuova arrivata Sara. Cosa vedremo in trasmissione? Grazie al portale web Il Vicolo delle News possiamo svelarvi alcune anticipazioni.

Spoiler Trono classico: Giulio e Giovanna si baciano

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono classico di Uomini e Donne, svelano che Giulio ha raggiunto Giovanna in camerino quando è terminata la precedente registrazione. L’obiettivo del tronista era quello di addolcirla un pochino. Una volta insieme, tutti e 5 hanno telefonato la madre di lei e quindi gli animi si sono calmati.

Infatti i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi si sono scambiati dei baci. A quel punto la padrona di casa farà vedere l’esterna con Giulia in un castello in riva al lago. La corteggiatrice è Raselli hanno parlato di convivenza anche se quest’ultimo ha ammesso di essere molto confuso riguardo la scelta.

Le clip sono proseguite con un’altra uscita con l’altra spasimante realizzata alle Terme di Stigliano. In un posto davvero romantico, i due giovani hanno parlato del loro possibile rapporto a distanza, anche se la corteggiatrice ha ammesso non si è tirata indietro in un possibile trasferimento nella città in cui vive Giulio.

Uomini e Donne: Giovanna nervosa con Giulio

Le anticipazioni della puntata di oggi del Trono classico di Uomini e Donne svelano anche che, nonostante la bella esterna, Giovanna in studio sarà molto nervosa. Stando a quanto riportato dal portale Il Vicolo delle News, la corteggiatrice continuerà ad attaccare Giulio. In più lo minaccerà di dire ‘no’ in caso venga scelta lei.

La Abate, infatti, dirà di essere molto delusa per la mancanza di certezze anche se la rivale in amore sentirà le sue parole, ammettendo che lui ha sempre rincorso l’altra spasimante. In questa lunga discussione, durante la quale Giovanna sarà al centro delle critiche da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Raselli confesserà di essere ormai giunto ad una decisione.