Gianni Sperti, dramma personale, lo sfogo dell’opinionista

Arriva lo sfogo di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, il ballerino dice di sentirsi incompreso, scopriamo cosa è successo

Giunge a sorpresa lo sfogo di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne. Il ballerino si è lasciato andare sul suo profilo personale Instagram, facendo sospettare che sia accaduto qualcosa di grave, che lo ha scosso. Noto per le sue reazioni colorite e passionali, Sperti è un personaggio vulcanico, che difficilmente riesce a contenersi.

Quando pensa qualcosa deve dirla e così ha sempre fatto nelle puntate della trasmissione di cui è opinionista insieme alla Cipollari. Gianni è anche la persona che riesce a portare a galla la verità e che fornisce le giuste segnalazioni per far venire allo scoperto i traditori.

E’ stato lui a permettere di scoprire gli inganni di Armando, e anche di Juan Luis, ma anche di Incarnato. Sperti cerca di svolgere al meglio il suoi lavoro e di dare anche una mano ai cavalieri e alle dame del trono over, tuttavia a volte si è sentito incompreso.

Gianni Sperti non sta passando un buon momento

In alcune occasioni Gianni ha anche avvertito di essere stato offeso, e il suo comportamento negli ultimi tempi sembra un po’ diverso da prima. Nelle parole scritte sul suo profilo Instagram si avverte una certa tristezza, quasi una profonda delusione, che fa fatica a non manifestare.

Quando dice che è triste vedere che se si fa qualcosa di bello gli altri non lo notano significa che Sperti sta passando un brutto momento. E’ ben chiaro dalle sue parole che c’è qualcosa che non va, ma non si riesce a capire cosa sia di preciso.

Tuttavia, il ballerino è pronto a reagire e non vuole abbattersi. I fan hanno notato subito che qualcosa sta succedendo a Sperti e gli hanno scritto per chiedergli cosa c’è che non va.

Il ballerino turbato da qualcosa

Sicuramente è accaduto qualcosa in studio che ha portato Gianni Sperti ad avere questa reazione e a scrivere parole così tristi. Eppure neanche qualche giorno fa aveva postato degli scatti sulle vacanze natalizie, e poi di un viaggio a Vienna, in cui sembrava molto felice.

Pare che abbia trascorso proprio lì il primo dell’anno, ma nessuno sa chi c’era con lui. Adesso, per sapere cosa lo sta turbando, bisognerà attendere una sua risposta. Speriamo che arrivi presto, così farà stare tranquilli i suoi fan!