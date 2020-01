Pietro Migliacco famoso nutrizionista è morto improvvisamente

Morto il nutrizionista Pietro Migliaccio, tanti i saluti per il professionista da parte dei Vip

E’ scomparso all’improvviso Pietro Migliaccio, il nutrizionista più amato dai Vip. Il famoso nutrizionista è stato colpito da infarto all’età di 86 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel campo della medicina. Il professore è deceduto a causa della rottura dell’aorta.

A raccontarlo all’Ansa è stata la moglie Maria Teresa Strumendo Migliaccio. Dopo essere stato impegnato in studio tutto il pomeriggio, attorno alle 19.00 ha accusato un dolore ed è stato portato in clinica.

La corsa al Policlinico Umberto è stata inutile, per il professore non c’era più nulla da fare. Migliaccio era uno degli esperti migliori per la nutrizione in Italia e grande sostenitore della dieta Mediterranea. Il professore era noto anche per i consigli che dava riguardo al condurre un’alimentazione sana anche conducendo una vita moderna. I suoi insegnamenti si ponevano l’obiettivo di far mangiare bene senza rinunciare a nulla.

Pietro Migliaccio persona generosa e molto amata

La sua morte ha scosso tutti coloro che lo conoscevano e anche moltissimi Vip che oggi lo hanno ricordato con un saluto. Fra loro Caterina Balivo, Barbara Palombelli, Fiorello, con il quale ha anche scherzato per le sue perfette imitazioni.

Migliaccio era una persona generosa e molto intelligente, che ha lasciato in tutti coloro che lo hanno conosciuto un bellissimo ricordo. Nato a Catanzaro nel 1934, aveva conseguito la laurea in Medicina e chirurgia ed era divenuto docente in Scienza dell’alimentazione, oltre che esperto in Auxologia. Per più di 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto nazionale della Nutrizione.

A Roma da anni svolgeva la professione di nutrizionista e dietologo clinico. Inoltre, svolgeva anche attività didattica presso diverse università italiane. Nel 2010 era stato nominato all’unanimità presidente della Società italiana di Scienza dell’alimentazione (Sisa), di cui oggi era presidente emerito.

Una lunga carriera

Autore di svariate pubblicazioni scientifiche riguardanti la nutrizione, Pietro Migliaccio ha collaborato attivamente con diverse testate televisive e con la stampa. Il suo obiettivo era quello di diffondere maggiori informazioni sui cibi, sulla nutrizione e sulla salute.

Su Rai Due ha anche condotto una rubrica di nutrizione bisettimanale contenuta nel programma «I fatti vostri». Fra i messaggi di addio toccante è stato quello dello chef Alessandro Circiello. Su Instagram ha detto che la scomparsa del professore lascia un vuoto immenso.

Con lo chef il professore aveva creato quella che fu la prima rubrica in Rai che parlava della sana alimentazione.