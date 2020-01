Il ritorno di Juan Luis Ciano, le parole al veleno contro Uomini e Donne [FOTO]

Juan Luis Ciano non si rassegna di essere stato allontanato da Uomini e Donne

Sembra proprio che Juan Luis Ciano non si rassegni a non far più parte del Trono over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere napoletano, infatti, è stato invitato a lasciare lo studio da Maria De Filippi dopo che Gemma Galgani gli ha dato il ben servito.

L’odontotecnico ha chiesto ad altre dame se avevano intenzione di conoscerlo, ma tutte hanno dato risposta negativa. Quindi era inutile rimanere nello studio 6 dell’Elios in Roma se nessuno gradi a la sua presenza.

Trono over: dal corteggiamento a Gemma Galgani alle segnalazioni di Armando Incarnato

Inizialmente l’italo-venezuelano sembrava l’uomo dei sogni: gentile, cordiale e galantuomo. Tutti i requisiti giusti per far cadere ai suoi piedi la torinese. Ma poi grazie ad Armando sono spuntate una serie di segnalazioni.

Oltre a contattare una donna di Firenze, Ciano si sentiva anche con Tina Incarnato, sorella dell’imprenditore. Inoltre Juan Luis realizzava delle serate con tanto di locandine sui social network. Quindi lo scopo di rimanere al parterre senior era quello di ottenere maggiore visibilità e popolarità.

Il messaggio al vetriolo di Juan Luis Ciano contro Uomini e Donne

A distanza di qualche settimana dall’allontanamento dal Trono over di Uomini e Donne Juan Luis Ciano sembra proprio rassegnarsi. Infatti nelle ultime ore l’ex cavaliere partenopeo ha tuonato sul suo profilo Instagram con un messaggio che sembra essere indirizzato al dating show di Maria De Filippi.

Le parole dell’ex spasimante di Gemma Galgani sono molto chiare. In pratica per lui non importa come si entra in un palcoscenico nella vita degli altri, ma conta come se ne esce. Poi ha consigliato di sorridere anche se lo spettacolo non è andato come si voleva.

Poi la frecciata ai telespettatori del programma di Canale 5 dicendo di non ci cedere mai un bis ad un pubblico che non se lo merita. Arriverà la replica da parte della dama torinese o perché ha voltato pagina farà finta di nulla?